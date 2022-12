Futebol Veja os recordes de Pelé que ainda estão em vigor e dificilmente serão batidos

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2022

Pelé é abraçado por companheiros após gol de Carlos Alberto na final da Copa do Mundo de 1970. (Foto: Fifa)

Pelé faleceu na última quinta-feira (29) aos 82 anos, em São Paulo, devido a um câncer no cólon. Fica o legado. E os recordes. Afinal, mesmo aposentado desde 1977, o Rei ainda carrega marcas históricas que são difíceis de serem superadas – deixando astros do futebol atual como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé para trás.

Por exemplo, Pelé é o maior artilheiro da história do futebol com 1.282 gols marcados em 1.363 jogos disputados. Claro, há o debate sobre os tentos serem em jogos oficias ou não, mas a marca artilheira é reconhecida até mesmo pelo Guinness Book, o Livro dos Recordes.

Neste momento, o maior artilheiro do futebol mundial em atividade é Cristiano Ronaldo, que tem 819 gols aos 37 anos; Lionel Messi, o segundo colocado tem 793 com 35 anos. Até mesmo nomes da nova geração como Kylian Mbappé e Erling Haaland tem médias atuais menos que as do Rei nas suas respectivas idades.

Pelé também segue sendo o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Nas contas da CBF, o Rei tem 95 gols em 92 jogos, enquanto o segundo colocado é Neymar, com 77. Nas contas da Fifa, o atual camisa 10 e o Rei estão empatados com 77.

O Rei também é o recordista de ha-tricks da história do futebol mundial: são 92 ao longo da carreira. O segundo colocado é Cristiano Ronaldo, com 60, e que dificilmente conseguirá atingir a marca do Rei.

Com a Copa do Mundo de 2022 tendo chegado ao fim, está garantido que Pelé segue como jogador mais jovem a conquistar um Mundial na história. Em 1958, Pelé conquistou a taça com 17 anos e 249 dias.

Falando em Mundiais, Pelé também o jogador mais jovem a marcar em uma final de Copa do Mundo – também em 1958.

Por fim, Pelé o recordista de títulos de Copa do Mundo na história. Foram três conquistados em 1958, 1962 e 1970. Ele é o único atleta na história a ser tricampeão mundial.

Aberto ao público, o velório de Pelé será realizado no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, a partir das 10h (horário de Brasília) desta segunda-feira (2).

“O corpo seguirá do Hospital Albert Einstein direto para o estádio na madrugada de segunda-feira (2) e o caixão será posicionado no centro do gramado”, diz a nota do Peixe. As informações são do jornal O Globo e da Agência Brasil.

