Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2022

Trinta e duas seleções, divididas em oito grupos, participarão do evento. (Foto: Reprodução/FIFA)

A Copa do Mundo de 2022 no Catar começa neste domingo, 20 de novembro, e vai até 18 de dezembro. Esta é a primeira vez que o maior evento da modalidade é realizado em um país do Oriente Médio.

Veja a seguir perguntas e respostas sobre o Mundial:

1) Quantas seleções participam da Copa do Mundo 2022?

São 32 seleções, divididas em oito grupos: além de Brasil e Catar, participam Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Bélgica, Camarões, Canadá, Coreia do Sul, Costa Rica, Croácia, Dinamarca, Equador, Espanha, Estados Unidos, França, Gana, Holanda, Inglaterra, Irã, Japão, Marrocos, México, País de Gales, Polônia, Portugal, Senegal, Sérvia, Suíça, Tunísia e Uruguai.

2) Quando será a abertura da Copa?

O primeiro jogo da Copa é com a seleção do país-sede: Catar enfrenta o Equador no dia 20 de novembro (domingo), às 13h no horário de Brasília, no estádio Al Bayt, na cidade de Al Khor.

3) Quando será a final da Copa?

A taça será disputada no Estádio de Lusail, que fica em Doha, capital do Catar, no dia 18 de dezembro às 16h no horário de Brasília.

4) Quando será o primeiro jogo do Brasil?

A estreia do Brasil na Copa será contra a Sérvia na quinta-feira (2), às 16h no horário de Brasília. Depois, a Seleção Brasileira joga contra a Suíça, no dia 28, às 13h, e tem como adversário a seleção de Camarões, em 2 de dezembro, às 14h.

5) Por que a Copa só começa neste mês?

Tradicionalmente, as Copas do Mundo são disputadas em junho e julho, mas neste ano, excepcionalmente, ela foi marcada para agora por causa das altas temperaturas no meio do ano, quando é verão no Hemisfério Norte. No verão do Catar, os termômetros podem chegar a 50ºC.

6) Qual o nome do mascote desta edição do evento?

O mascote se chama La’eeb e é um lenço de cabeça característico da cultura árabe.

7) Qual a diferença no fuso horário entre o Brasil e o Catar?

No Catar há apenas um fuso horário, o que dá uma diferença de 6 horas a mais do horário de Brasília.

8) Como ter acesso à internet no Catar?

Para ter internet no celular enquanto estiver no Catar, você pode comprar um chip de uma operadora local assim que chegar no aeroporto em Doha. Os planos mais básicos ficam em torno de R$ 50.

9) Precisa fazer teste de covid para entrar no Catar?

Os torcedores que vão ao país-sede não precisam fazer testes de covid antes do embarque ou na chegada ao país.

Porém, os visitantes precisam estar com esquema completo de vacinação. Aqueles que apresentarem sintomas da doença devem realizar um teste, disse o Ministério da Saúde Pública do Catar.

10) O torcedor deve estar sempre portando o seu passaporte?

É sempre recomendado andar com uma identidade oficial quando se está visitando outro país, mas durante a Copa do Mundo do Catar será obrigatório o porte do Hayya Card – também conhecido como Fan ID –, que serve como um visto para entrar no país durante o período do Mundial.

A solicitação desse documento é feita por meio de um aplicativo ou pelo site oficial do evento, e durante a estadia no país ele pode ser apresentado na versão impressa ou digital.

11) Quais são as opções de transporte no Catar?

Quem tiver o Hayya Card pode usar gratuitamente metrô e ônibus. A medida está valendo desde o dia 10 e se estende até 23 de dezembro.

Nos dias de jogos serão disponibilizadas linhas especiais de transporte com acesso facilitado aos estádios.

No dia-a-dia, pode-se pegar um táxi, identificado com a cor azul turquesa. Também é possível usar Uber ou Careem, um serviço de transporte por aplicativo popular no país.

12) Pode fumar em lugar público? E usar vape?

Sim, fumar cigarros em lugares abertos é permitido no Catar. O país proíbe o fumo em espaços fechados, isso inclui estádios de futebol.

Já vaporizadores, os vapes, são proibidos desde 2014 e poderão ser confiscados no aeroporto.

13) Pode beber bebida alcoólica no Catar?

Sim, mas só é permitido o consumo de bebidas alcóolicas em áreas designadas, como alguns restaurantes, hotéis e áreas para encontro de fãs. Não será permitido beber fora desses locais, nem levar álcool na bagagem.

14) A comunidade LGBTQIA+ tem recomendações especiais no país?

Sim, demonstrações públicas de afeto (como beijos e abraços) são proibidas, seja entre pessoas de sexos diferentes ou do mesmo sexo. No caso da comunidade LGBTQIA+, a homossexualidade é ilegal no Catar.

No entanto, o diretor-executivo da Copa do Mundo, Nasser Al-Khater, disse que os homossexuais serão bem-vindos durante o evento e acrescentou que andar de mãos dadas será permitido.

