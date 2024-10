Rio Grande do Sul Vem aí o concurso para auditor da Fazenda estadual

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Certame tem inscrições abertas de 14 de outubro a 13 de novembro. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria da Fazenda (Sefaz) do Rio Grande do Sul publicou na edição dessa segunda-feira (7) do Diário Oficial do Estado (DOE) o edital do concurso público para auditor estadual, cargo que integra o quadro de pessoal da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage). As inscrições têm como período 14 de outubro a 13 de novembro.

Para participar, os candidatos devem possuir diploma de nível superior em uma das seguintes áreas: Ciências Contábeis, Ciências Jurídicas e Sociais, Ciências Econômicas, Administração, Engenharia e Tecnologia da Informação.

São 30 vagas, a serem definidas em processo seletivo com prova objetiva de múltipla escolha, com caráter eliminatório e classificatório. O regime de trabalho é de tempo integral, totalizando 40 horas semanais e com eventuais jornadas aos sábados, domingos e feriados ou no período da noite.

Quem for aprovado não poderá exercer outra atividade pública ou privada – exceto por mandato eletivo de cargo público, de funções em entidades da administração estadual indireta ou de magistério.

A aplicação dos testes é em Porto Alegre, em dois turnos no dia 12 de janeiro: das 8h ao meio-dia e das 15h às 19h. Interessados devem acessar o site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do concurso. O edital completo e todas as atualizações e resultados serão divulgados no mesmo endereço eletrônico: conhecimento.fgv.br.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/vem-ai-o-concurso-para-auditor-da-fazenda-estadual/

Vem aí o concurso para auditor da Fazenda estadual

2024-10-07