Economia Venda de veículos elétricos no Brasil já supera o total do ano passado

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











De janeiro a julho foram emplacados 94.616 veículos leves com motor elétrico. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A eletromobilidade ganha velocidade no Brasil. O número de veículos eletrificados vendidos pelas montadoras nos sete primeiros meses de 2024 já supera todas as vendas registradas no ano passado inteiro. Mesmo assim, o total de eletrificados em circulação no País – cerca de 315 mil – ainda é irrisório se comparado ao total da frota nacional de veículos leves: 44,6 milhões. Menos de 1% dos deslocamentos sobre rodas são realizados com motores elétricos. Ou seja, há espaço para crescimento.

De janeiro a julho foram emplacados 94.616 veículos leves com motor elétrico, ultrapassando os 93.927 emplacamentos de 2023. Os dados são da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) e se referem tanto a híbridos como 100% elétricos. Ônibus e caminhões não entram nessa conta. Apenas em julho, o melhor mês em vendas deste ano, foram comercializados 15.312 eletrificados. Caso o mercado permaneça aquecido, a ABVE prevê que serão vendidos 150 mil veículos eletrificados no acumulado do ano.

“O consumidor está cada vez mais familiarizado com as novas tecnologias e mais consciente dos benefícios ambientais e vantagens econômicas proporcionadas por estes veículos”, diz o presidente da ABVE, Ricardo Bastos. Ele lembra que, há menos de dez anos, eram comercializadas menos de mil unidades eletrificadas por ano no País. “O salto nesse período foi gigantesco”, afirma. Alguns fatores contribuíram para o crescimento das vendas. Um deles foi a diversidade de modelos e versões oferecidas, inclusive compactos, com reflexo nos preços.

Apesar da tecnologia embarcada nos eletrificados ainda ser quase totalmente importada, algumas montadoras já trabalham para a produção de modelos nacionais em larga escala, nos próximos anos. Os desafios, porém, são proporcionais às oportunidades do mercado. A recarga das baterias é um deles.

Recarga

A infraestrutura de recarga é um ponto chave para a promoção desse crescimento do mercado de veículos elétricos, especialmente os plug-in (BEV + PHEV). Segundo estimativa da Tupi Mobilidade, empresa do Grupo de Infraestrutura da ABVE, em julho havia 8.800 eletropostos, públicos e semipúblicos disponíveis no Brasil.

O ano de 2024 tem sido marcado pela expansão da infraestrutura de recarga no País. Empresas como Raízen Power e Vibra participam desse movimento, por meio de parcerias com startups (como Tupi Mobilidade, EZVolt e outras) e também com montadoras (BYD).

Eletromobilidade

A região Sudeste segue na liderança dos emplacamentos de eletrificados. Em julho, foram 7.486 veículos nessa região, ou 49% do total. São Paulo é o estado que mais contribuiu para essa liderança, com 4.914 emplacamentos.

O Sul ocupa o segundo lugar, com 19% (2.913), seguido pelo Centro-Oeste, com 14,5% (2.214), bem próximo do Nordeste, com 14,2% (2.178). A região Norte participa com 3,3% (521).

Em relação aos estados, os cinco principais em julho de 2024 são:

1º – São Paulo: 4.914

2º – Distrito Federal: 1.282

3º – Rio de Janeiro: 1.182

4º – Santa Catarina: 1.079

5º – Paraná: 1.016

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/venda-de-veiculos-eletricos-no-brasil-ja-supera-o-total-do-ano-passado/

Venda de veículos elétricos no Brasil já supera o total do ano passado

2024-08-31