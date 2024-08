Economia Vendas de veículos no Brasil em julho têm o melhor resultado desde 2014

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Em julho, foram 241.342 unidades comercializadas, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As vendas de veículos novos tiveram no mês passado o melhor resultado do ano, com 241.342 unidades comercializadas, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Frente a julho de 2023, quando o mercado foi impulsionado por descontos patrocinados pelo governo, o crescimento foi de 6,99% nessas vendas.

Em relação a junho, o setor marcou alta de 12,63%, conforme balanço divulgado pela Fenabrave, a associação que representa as concessionárias. O resultado leva para 13,19% o crescimento das vendas de veículos no acumulado desde o início do ano. De janeiro a julho, foram licenciados 1,385 milhão de veículos no Brasil.

Em comentário sobre esses números, o presidente da Fenabrave, José Mauricio Andreta Junior, disse que o resultado foi “excelente” e que o desempenho do setor foi o melhor para um mês de julho desde 2014.

De acordo com a associação, a alta sequencial em todos os segmentos em julho, com exceção de motocicletas, foi apoiada por um número maior de dias úteis no mês – 23 em julho, contra 20 em junho.

“Apesar da sazonalidade de meio de ano, o resultado foi excelente”, afirmou Andreta Jr., em comunicado. “O acumulado dos sete meses revela crescimento em linha com nossas projeções para 2024. E a oferta de crédito continua a ter influência positiva nas vendas.”

A Fenabrave projeta que o emplacamento de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus deve subir 14,7% este ano, para 2,65 milhões de unidades. Incluindo motos e implementos rodoviários, é esperada uma alta de 16,7%, para 4,6 milhões de unidades.

Vendas de motos

As vendas de motos tiveram crescimento de 27,5% em julho, frente ao mesmo período de 2023, chegando a 156.893 unidades, conforme balanço da Fenabrave.

Na comparação com junho, porém, houve queda de 5,4% nas vendas do veículo de duas rodas. Com isso, as vendas de motocicletas acumularam crescimento de 20,7% nos sete primeiros meses do ano, totalizando 1,089 milhão de unidades no período.

Apesar do recuo na margem, o desempenho do setor continua positivo, segundo a Fenabrave, reflexo da melhora nas condições de crédito, expansão dos serviços de entrega (delivery) e a busca dos consumidores por veículos mais baratos e econômicos em combustível.

Outros segmentos

O segmento de automóveis e comerciais leves híbridos e híbridos plug-in apurou aumentos de vendas de 15,3% na base mensal e de 62,9% ano a ano. Os carros e comerciais leves elétricos puros registraram queda de 9,4% na comparação mensal, mas dispararam 396% ante o mesmo julho de 2023.

Em caminhões, os emplacamentos aumentaram 14,7% em julho ante junho e 36,8% na comparação anual, sustentados por um ligeiro aumento nas compras de caminhões para locação, segundo Andreta Jr., aliado ao maior número de dias úteis no mês.

Já no segmento de ônibus, os licenciamentos subiram 37,6% versus junho e 66% ano a ano. “O maior número de dias úteis em julho e a última janela das entregas de veículos do programa Caminho da Escola, antes das eleições municipais, beneficiaram o segmento”, afirmou o presidente da Fenabrave.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/vendas-de-veiculos-no-brasil-em-julho-tem-o-melhor-resultado-desde-2014/

Vendas de veículos no Brasil em julho têm o melhor resultado desde 2014

2024-08-02