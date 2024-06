Economia Vendas de veículos novos no País em 2024 atingem 1 milhão de unidades

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2024

Patamar foi alcançado na última terça (11). Este foi o menor período para atingir essa marca desde 2019. (Foto: Reprodução)

As vendas de veículos novos desde o início do ano somaram 1 milhão de unidades na última terça-feira (11), informou a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Esse foi o menor período para atingir esse patamar desde 2019.

Segundo a associação, em 2023, a marca de 1 milhão de veículos novos vendidos foi atingida apenas em 2 de julho.

De janeiro ao final de maio, as vendas de veículos novos somaram mais de 929 mil unidades. Somadas às vendas já observadas no início de junho, de aproximadamente 70,3 mil, o patamar alcançou a marca de 1 milhão, disse a Anfavea.

Esse montante corresponde a uma média de emplacamentos, até a véspera, de 10,3 mil veículos por dia em junho. A média de 2019 foi de 11,7 mil unidades.

Em maio, os licenciamentos por dia útil foram de 9.250 veículos, a melhor marca para o mês desde 2019.

Mais vendidos

Segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), o automóvel mais vendido em maio deste ano foi o Volkswagen Polo, com mais de 8 mil unidades emplacadas no mês.

Em seguida, vieram o Chevrolet Onix (7.901) e o Hyundai HB20 (6.691). Veja os dez carros mais vendidos em maio:

* Volkswagen Polo, com 8.484 unidades;

* Chevrolet Onix, com 7.901 unidades;

* Hyundai HB20, com 6.691 unidades;

* Volkswagen T-Cross, com 6.501 unidades;

* Fiat Mobi, com 6.148 unidades;

* Nissan Kicks, com 5.910 unidades;

* Hyundai Creta, com 5.739 unidades;

* Fiat Argo, com 5.552 unidades;

* Chevrolet Onix Plus, com 5.517 unidades;

* Chevrolet Tracker, com 4.613 unidades.

Considerando os comerciais leves, o mais vendido foi o Fiat Strada, com 10.973 unidades emplacadas em maio, seguido pelo Fiat Toro (4.315) e o Saveiro, da Volks (3.557).

No acumulado de vendas de 2024 até maio, os três automóveis mais vendidos são o Polo, com 48.181 unidades, o Onix, com 34.752, e o HB20, com 32.938.

Motos

Os brasileiros já compraram mais de 767 mil motos novas em 2024 até maio, informou a Fenabrave. Só no mês passado, foram emplacadas 164.502 unidades.

O número representa uma queda de 3,4% em relação a abril, quando foram emplacadas 170.295 motocicletas. Em comparação ao mesmo período do ano passado (161.432), a alta é de 1,90%.

Segundo o presidente da Fenabrave, Andreta Junior, o segmento de duas rodas continua aquecido e apresenta o melhor resultado de todo o setor no acumulado, com uma média diária de vendas de 7,8 mil unidades em maio.

“A queda ocorrida em maio se deu em função de uma estabilidade na oferta de crédito e de um possível impacto em decorrência dos emplacamentos não realizados no Rio Grande do Sul, o que ainda estamos apurando”, afirmou o executivo em nota.

“Mas, a manutenção da procura para serviços de entrega e para transporte individual continuam estimulando as vendas de motos, principalmente, as até 250 cilindradas. Com isso, estamos tendo alta de dois dígitos, já há algum tempo, neste segmento”, completa.

