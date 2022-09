Economia Vendas do comércio brasileiro recuam 0,8% em julho

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Nos sete primeiros meses do ano, no entanto, o indicador ficou positivo em 0,4% Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Nos sete primeiros meses do ano, no entanto, o indicador ficou positivo em 0,4%. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil) Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As vendas do comércio varejista brasileiro recuaram 0,8% em julho em relação a junho, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (14) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Nos sete primeiros meses do ano, no entanto, o indicador ficou positivo em 0,4%. No acumulado dos últimos 12 meses, as vendas do varejo recuaram -1,8%.

Em julho, na série com ajuste sazonal, houve taxas negativas em sete das oito atividades pesquisadas na comparação com o mês anterior: tecidos, vestuário e calçados (-17,1%), móveis e eletrodomésticos (-3%), livros, jornais, revistas e papelaria (-2%), equipamentos e material para escritório informática e comunicação (-1,5%), artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (-1,4%), hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-0,6%) e outros artigos de uso pessoal e doméstico (-0,5%). Apenas a atividade de combustíveis e lubrificantes (12,2%) mostrou crescimento.

No comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de veículos, motos, partes e peças e de material de construção, o volume de vendas caiu 0,7% frente a junho. Na comparação com julho de 2021, as vendas caíram 6,8%. O acumulado no ano está em -0,8% e, em 12 meses, chegou a -1,9%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia