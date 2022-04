Economia Vendas e produção de veículos no Brasil sobem em março

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2022

O número de veículos montados no País somou 184,8 mil unidades em março. (Foto: EBC)

A produção de veículos do Brasil subiu 11,4% em março ante fevereiro e as vendas cresceram 10,9%, apoiadas em uma fraca base de comparação com o mês mais curto, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (8) pela associação de montadoras, Anfavea.

O número de veículos montados no País somou 184,8 mil unidades em março e o de emplacados foi de 146,8 mil.

Na comparação com março do ano passado, a produção recuou 7,8% e os licenciamentos tiveram baixa de 22,5%, pressionados por escassez de componentes que tem obrigado fábricas a suspender atividades.

No trimestre, a produção teve queda de 17% sobre o mesmo período de 2021, para 496,1 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus. As vendas apontaram para recuo de 23,2%, a 405,7 mil veículos.

Segundo a Anfavea, as exportações em unidades tiveram incremento de 5,8% em março na comparação com o mesmo mês do ano passado, para 38,9 mil unidades. No trimestre, as vendas externas do setor avançaram 12,8%, a 108,1 mil veículos.

Locadoras

Um dos maiores clientes da indústria automotiva brasileira, as locadoras de veículos, podem ficar mais um ano sem terem suas necessidades de renovação de frota plenamente atendidas, diante das dificuldades das montadoras em entregar carros.

O quadro foi informado nesta sexta pelo presidente da Anfavea, Luiz Carlos Moraes, e mantém uma perspectiva de dificuldades de produção por problemas em suprimentos de peças para além de meados do ano. No ano passado, expectativas do próprio setor de locadoras davam conta de que a crise estaria com os problemas encaminhados a partir deste trimestre.

“Para o lado da demanda temos 600 mil veículos (para as locadoras), mas não sabemos se vamos poder entregar 600 mil por causa da limitação da produção ainda neste ano”, disse Moraes a jornalistas. “Mas pelo menos 400 e poucos mil seria razoável considerar como possível entregar para este setor neste ano”, afirmou Moraes.

A Anfavea conta exatamente com a demanda das locadoras e de outros grandes frotistas para cumprir suas expectativas deste ano, com projeção de alta de 8,5% nos licenciamentos, para 2,3 milhões de veículos.

Fatores com a guerra na Ucrânia, que voltou a atingir a cadeia de suprimentos de componentes e a gerar alta de custos não estavam incluídos quando a expectativa foi divulgada no início de janeiro.

Nas contas da Anfavea, o primeiro trimestre deveria ter registrado produção de 525 mil veículos, mas o número final foi de 30 mil unidades a menos.

“É possível recuperarmos isso nos próximos trimestres (para cumprir a estimativa para o ano), mas temos risco dessa recuperação gradativa não acontecer ao longo dos próximos trimestres”, afirmou Moraes. Ele se referiu às incertezas trazidas pelo conflito europeu e pelas novas ondas de covid que estão obrigando importantes centros de componentes eletrônicos da China a promoverem lockdowns.

