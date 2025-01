Mundo Venezuela fecha a fronteira com Brasil após a posse de Nicolás Maduro

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Militares da guarda venezuelana colocaram cones que restringem o tráfego de veículos e se posicionaram no limite com o Brasil. Foto: Divulgação/PMRR Militares da guarda venezuelana colocaram cones que restringem o tráfego de veículos e se posicionaram no limite com o Brasil. (Foto: Divulgação/PMRR) Foto: Divulgação/PMRR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo da Venezuela fechou a fronteira com o Brasil, nesta sexta-feira (10), após a posse de Nicolás Maduro como presidente do país. A passagem entre os dois países fica na cidade de Pacaraima, em Roraima. Militares da guarda venezuelana colocaram cones que restringem o tráfego de veículos e se posicionaram no limite com o Brasil.

Em nota, o Ministério da Justiça confirmou o fechamento da fronteira pelas autoridades venezuelanas, e esclareceu que a decisão “foi tomada de forma independente pelo país vizinho”.

A Polícia Militar (PM) de Roraima informou que “as movimentações na cidade de Pacaraima, na fronteira do Brasil com a Venezuela, seguem dentro da normalidade, com registro de leve redução no fluxo migratório de entrada no Brasil, mas sem alterações significativas”.

“Também é importante ressaltar que, historicamente, em situações similares, a Venezuela impõe restrições à passagem em seu território pela fronteira em Pacaraima”, segue o texto.

Vale lembrar que a fronteira também foi fechada em junho do ano passado, às vésperas das eleições presenciais entre os candidatos Maduro e Edmundo González. O fluxo foi interrompido na sexta-feira (26), dois dias antes do pleito, em 28 de junho.

Nicolás Maduro tomou posse nesta sexta para seu terceiro mandato como presidente venezuelano. Embora o Conselho Nacional Eleitoral e a Suprema Corte venezuelana tenham proclamado a vitória de Maduro, a oposição, organismos internacionais e outros países alegam que houve fraude no processo eleitoral de 2024 e reconhecem Edmundo González como presidente legítimo.

Segundo a oposição, a divulgação das atas eleitorais demonstraria a vitória de González. A Suprema Corte do país, entretanto, alinhada a Maduro, proibiu a divulgação dessas atas. O impasse e a falta de transparência nas eleições venezuelanas promoveram um distanciamento entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Nicolás Maduro, historicamente aliados.

Oficialmente, o Brasil não reconheceu a vitória de Maduro nem a vitória da oposição. O presidente Lula, por sua vez, a exemplo de outros líderes internacionais, tem cobrado a divulgação das atas. Sem a presença de Lula, o Brasil foi representado na solenidade de posse do venezuelano a pela embaixadora do Brasil em Caracas, Glivânia Maria de Oliveira.

Nota da PM de Roraima

A Polícia Militar de Roraima informa que as movimentações na cidade de Pacaraima, na fronteira do Brasil com a Venezuela, seguem dentro da normalidade, com registro de leve redução no fluxo migratório de entrada no Brasil, mas sem alterações significativas.

Ressalta que informações relativas especificamente a questões de fronteira são de responsabilidade do Governo Federal.

Mesmo assim, a PMRR permanece monitorando a movimentação na cidade brasileira em razão da posse presidencial nesta sexta-feira, 10. Também é importante ressaltar que, historicamente, em situações similares, a Venezuela impõe restrições à passagem em seu território pela fronteira em Pacaraima.

Nota do Ministério da Justiça

O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Justiça (Senajus), informa que a fronteira entre Brasil e Venezuela foi fechada pelas autoridades venezuelanas. A decisão foi tomada de forma independente pelo país vizinho.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/venezuela-fecha-a-fronteira-com-brasil-apos-a-posse-de-nicolas-maduro/

Venezuela fecha a fronteira com Brasil após a posse de Nicolás Maduro

2025-01-10