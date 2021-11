Porto Alegre Vereadora de Porto Alegre concede prêmio a cantora tradicionalista

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Juliano Chibiaque, marido Shana Muller, a vereadora Lourdes Sprenger e Shana Muller (D) Foto: Divulgação Juliano Chibiaque, marido Shana Muller, a vereadora Lourdes Sprenger e Shana Muller (D). (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A cantora tradicionalista e apresentadora Shana Müller recebeu, durante sessão solene realizada nesta quinta-feira (18), o Prêmio Tradicionalista Glaucus Saraiva, concedido anualmente pela Câmara Municipal de Porto Alegre. A homenagem, proposta pela vereadora Lourdes Sprenger (MDB), contou com a participação de músicos, familiares e amigos.

Lourdes Sprenger frisou que a voz, o carisma, o conhecimento e o profissionalismo de Shana Müller “levam a mensagem da arte nativista a todas as querências”.

“Ao homenagear a jornalista, intérprete, compositora e apresentadora Shana Müller com a outorga do Prêmio Tradicionalista Glaucus Saraiva, eu, Lourdes Sprenger, a Câmara Municipal de Porto Alegre, assim como a nossa Capital, fazemos o reconhecimento à qualidade e à força da sua arte e tudo o que ela representa para nós que apreciamos a cultura e os talentos do Rio Grande do Sul”, afirmou.

Citando os colegas de arte, a homenageada disse que cada um teve um papel muito importante na construção de sua história profissional. “Em qualquer profissão a gente procura referências, e é muito bom quando essas referências são pessoas generosas”, afirmou. “Gratidão é uma palavra que está na moda, mas que a gente tem que cultivar de verdade”, disse, referindo-se aos colegas de trabalho e amigos que contribuíram em sua trajetória.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre