Por Redação O Sul | 27 de maio de 2023

Holandês conseguiu bater tempo do piloto da Aston Martin depois da bandeirada, com 1m11s365. (Foto: Getty Images)

Com emoção ou sem emoção? Nesse sábado (27), Max Verstappen conseguiu uma volta voadora depois da bandeirada, superou Fernando Alonso e garantiu a pole position no GP de Mônaco pela primeira vez na carreira. Em uma das classificações mais agitadas da Fórmula 1 2023, o holandês bicampeão fez tempo de 1m11s365 – apenas 0s084 melhor que o espanhol da Aston Martin, que ficou com o segundo lugar no grid.

Alonso vinha com os melhores dois primeiros setores da pista e a equipe de Silverstone já comemorava a pole provisória na garagem. A diferença crucial se deu no terceiro setor, onde Max prevaleceu com o carro da RBR mesmo após tocar de leve em dois muros. Um giro com um quê de sobrehumano, como postou a F1.

Charles Leclerc abre a segunda fila, seguido por Esteban Ocon e Carlos Sainz. Na sequência, Lewis Hamilton surge como a Mercedes mais bem colocada, à frente de Gasly e do companheiro Russell. Lando Norris e Yuki Tsunoda completam as dez primeiras posições.

Esta é a primeira vez que a RBR vai sair da posição de honra em Monte Carlo desde 2018. Há cinco anos, Daniel Ricciardo fez a pole com 1m10s810, convertendo a vantagem em vitória no domingo.

O cenário, entretanto, não é perfeito para a pentacampeã de construtores neste fim de semana: a equipe austríaca terá Sergio Pérez na última colocação, resultado de uma batida ainda no Q1 na saída da Sainte-Devoté.

A F1 segue para o GP de Mônaco neste domingo, às 10h (horário de Brasília).

Classificação

Posição Equipe Tempo

1º Max Verstappen (RBR) 1m11s365

2º Fernando Alonso (Aston Martin) 1m11s449 (+0s084)

3º Charles Leclerc (Ferrari) 1m11s471 (+0s106)

4º Esteban Ocon (Alpine) 1m11s553 (+0s188)

5º Carlos Sainz (Ferrari) 1m11s630 (+0s265)

6º Lewis Hamilton (Mercedes) 1m11s725 (+0s360)

7º Pierre Gasly (Alpine) 1m11s933 (+0s568)

8º George Russell (Mercedes) 1m11s964 (+0s599)

9º Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 1m12s082 (+0717)

10º Lando Norris (McLaren) 1m12s254 (+0s889)

11º Oscar Piastri (McLaren) Q2

12º Nyck de Vries (AlphaTauri) Q2

13º Alexander Albon (Williams) Q2

14º Lance Stroll (Aston Martin) Q2

15º Valtteri Bottas (Alfa Romeo) Q2

16º Logan Sargeant (Williams) Q1

17º Kevin Magnussen (Haas) Q1

18º Nico Hulkenberg (Haas) Q1

19º Guanyu Zhou (Alfa Romeo) Q1

20º Sergio Pérez (RBR) Q1 (colisão)

O início da classificação foi marcado por pista cheia e alguns problemas por tráfego. Após a primeira rodada de voltas rápidas, Max Verstappen tinha o tempo a ser batido, com 1m13s784 – Sergio Pérez, seu companheiro, ficou 0s066 atrás.

Mas a decepção para a RBR veio na sequência, quando Checo – último vencedor no principado – colidiu na saída da Sainte-Devoté. A direção de prova chamou bandeira vermelha com 11m12 no relógio. Antes da paralisação, Lando Norris, Oscar Piastri e Guanyu Zhou haviam subido ao top 3; Lewis Hamilton e Carlos Sainz figuravam na zona de eliminação.

Com o reinício liberado, muitos pilotos apostaram em um novo jogo de pneus macios. Alexander Albon assumiu a ponta momentaneamente, mas Max Verstappen retomou a liderança, seguido por George Russell. Alonso saltou para primeiro com tempo abaixo da casa de 1m13, com 1m12s886, e duas Alpine na cola: Esteban Ocon e Pierre Gasly.

A cinco minutos do fim do Q1, Lewis Hamilton deixou a zona da degola, embora tenha saltado apenas para 12º. O heptacampeão bateu no fim do TL3, levando ao fim precoce da sessão, mas a Mercedes conseguiu reparar o carro a tempo da classificação. Enquanto isso, Verstappen se credenciou como mais rápido com 1m12s644.

Tsunoda bateu a volta de Verstappen por apenas 0s002, mas o holandês respondeu com o melhor tempo do Q1: 1m12s386. A emoção ficou na conta de Carlos Sainz e Lewis Hamilton; ambos concluíram suas últimas voltas rápidas já com o cronômetro zerado. Apesar do susto, os dois avançaram ao Q2.

