Geral Vídeo mostra o momento em que brasileira presa nos Estados Unidos invade o Capitólio

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2022

Letícia Ferreira Vilhena foi presa pelo FBI por ter participado de invasão ao Capitólio. (Foto: Reprodução/FBI)

Imagens de uma câmera de segurança instalada na sede do Congresso americano mostram o momento em que a brasileira Leticia Vilhena Ferreira invade o prédio, em janeiro de 2021, no ato promovido por apoiadores do ex-presidente Donald Trump que tentavam reverter o resultado da eleição vencida por Joe Biden.

Leticia foi presa na quarta-feira (16), no estado de Illinois, sob a acusação de “ter agido conscientemente para entrar em um edifício restrito sem autorização” e por “ter se envolvido em conduta desordenada para impedir a condução de funções oficiais do governo”.

O FBI, a polícia federal americana, afirmou que, apesar de ter invadido, ela “não parece ter participado de nenhuma agressão aos oficiais”.

O vídeo em que ela aparece foi encontrado pela reportagem do portal de notícias G1 em meio a um arquivo de imagens de dezenas de processos contra invasores do Capitólio montado pela organização ProPublica. Para que essas imagens viessem a público, essa ONG teve que processar o governo americano.

O trecho que mostra Leticia na verdade consta no arquivo como evidência de um outro caso (“USA versus Croy”), ou seja, faz parte de um processo contra outro invasor.

A sequência da câmera de segurança começa mostrando os primeiros invasores quebrando vidros do Capitólio. É possível ver que um agente de segurança corre para ver o que está acontecendo, mas foge do bando de invasores em seguida.

Os primeiros invasores então abrem a porta para que mais pessoas possam entrar.

Alguns segundos mais tarde, é possível ver Jacob Chansley, que ficou conhecido por invadir o Capitólio com um chapéu de chifres. Ele também já foi preso e condenado a 3 anos e 5 meses de prisão.

Pouco depois, aparece Leticia Vilhena Ferreira, trajando um gorro com o nome Trump gravado, e segurando um celular. Ela apenas caminha, aparentemente filmando o que está acontecendo. No trecho obtido pela ProPublica, ela não aparece acompanhada e não se envolve em nenhum tipo de violência.

A brasileira de 32 anos mora em Illinois, onde foi presa. Ela cursou engenharia ambiental numa universidade em Campinas entre os anos de 2009 e 2013.

Um documento do FBI mostra uma conversa que ela teve com uma pessoa não identificada que, junto com vídeos e fotos tiradas dentro do edifício, serviram como provas contra ela. O diálogo foi registrado um dia após a invasão, no dia 7 de janeiro, entre 11h45 e 11h50 no horário local.

Segundo o FBI, Leticia disse que não ouviu o discurso que Donald Trump fez em Washington pouco antes da invasão porque seguiu uma multidão que caminhava em direção ao Capitólio. Ela teria ficado no prédio por cerca de 20 minutos e foi flagrada pelas câmeras de segurança no local.

Um ano após a invasão do Capitólio, mais de 725 pessoas foram presas e indiciadas. O FBI, no entanto, acredita que ao menos 2 mil pessoas estiveram envolvidas, de acordo com a agência France Presse.

Cerca de 225 pessoas foram acusadas de atos violentos durante a invasão, incluindo agressões aos agentes do Capitólio. As informações são do portal de notícias G1.

