Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2022

Fachada de uma loja física da Americanas. Em comunicado, a Americanas informou que está restabelecendo seus e-commerces “gradualmente e com segurança”. (Foto: Reprodução)

Os sites da Americanas e do Submarino voltaram a funcionar nesta quarta-feira (23) após três dias suspensos devido a um “incidente de segurança”. O site da loja Shoptime também voltou ao ar, mas foi suspenso momentos depois. O problema teve início depois que a companhia registrou um “acesso não autorizado” em seus servidores, no último sábado (19).

Após sofrerem instabilidade, as páginas de Americanas e Submarino saíram do ar no domingo (20). No dia seguinte, outras duas lojas online do grupo (Shoptime e Sou Barato) também ficaram indisponíveis para os consumidores, assim como os aplicativos das marcas do grupo.

Em comunicado nesta quarta, a Americanas informou que está restabelecendo seus e-commerces “gradualmente e com segurança”, e acrescentou que foi vítima de um incidente de segurança, mas que “não há evidência de comprometimento das bases de dados”.

Nos sites, a empresa diz que está disponibilizando produtos e funcionalidades progressivamente.

Quase R$ 3,5 bi em perdas

As ações do grupo registravam alta no começo do pregão na Bovespa, após 2 dias de perdas seguidas. A empresa teve um prejuízo de R$ 3,4 bilhões desde sexta-feira (18), de acordo com a consultoria Economatica.

Por volta das 16h40min desta quarta, os sites Shoptime e Sou Barato, que também pertencem ao grupo Americanas S.A., seguiam fora do ar, assim como seus aplicativos.

Entregas podem atrasar

Em contato com os usuários do Twitter, o perfil da Americanas admitiu que o problema pode atrasar as entregas de compras feitas em suas lojas online. “Todos os pedidos serão entregues, mas por conta das instabilidades do site, poderão haver atrasos”, explicou a Americanas na rede social. Os clientes do Submarino e do Shoptime recebem as mesmas mensagens.

O time de relacionamento da marca também respondeu que a loja está “priorizando a normalização das entregas dos pedidos já realizados” para alguns usuários.

As lojas físicas da Americanas não foram afetadas pelo problema e estão funcionando normalmente, informa a companhia.

Veja a nota da Americanas S.A. na íntegra:

“A Americanas informa que está restabelecendo gradualmente e com segurança seus ambientes de e-commerce desde quarta–feira (23/02), suspensos em razão de incidente de segurança do qual foi vítima entre os dias 19 e 20 de fevereiro. Não há evidência de comprometimento das bases de dados. As equipes continuam mobilizadas, com todos os protocolos de segurança, e atuarão para a retomada integral no mais curto espaço de tempo. A companhia reforça que a segurança das informações é sua prioridade e que continuará mantendo o mercado, clientes e parceiros atualizados.” As informações são do portal de notícias G1.

