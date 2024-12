Futebol Vinicius Junior termina 2024 com cinco prêmios individuais

Brasileiro encerra o ano com grandes atuações com a camisa do Real Madrid

A eleição de melhor jogador da temporada 2024/25 no Globe Soccer Awards, em cerimônia realizada nesta sexta-feira (27), em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, coroou um ano de premiações individuais para o atacante Vinicius Junior. O brasileiro encerra 2024 com cinco eleições de melhor jogador por suas atuações pelo Real Madrid e Seleção Brasileira. Também fez parte das equipes ideais da Champions League e da seleção mundial da Fifa.

Confira os prêmios de Vini Jr. em 2024:

– Melhor jogador da Champions League

– Fifa The Best

– Globe Soccer Awards

– Melhor jogador da Copa Intercontinental

– Melhor jogador da final da Copa Intercontinental

Se ficou faltando a Bola de Ouro, vencida pelo volante espanhol Rodri, Vini Jr. recebeu um reconhecimento inesperado nesta sexta: também presente ao Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo disse que o brasileiro deveria ter ganho também o prêmio da revista “France Football”, em outubro.

“Ele merecia a Bola de Ouro. Foi injusto. Eu falo na frente de todo mundo. Eles deram para o Rodri, ele merece também. Mas Vinicius ganhou a Champions League, fez gol na final. As outras questões não são importantes. Quando você merece, você tem que receber”, afirmou Cristiano Ronaldo.

Vinícius Júnior subiu ao palco logo depois para receber o prêmio principal.

“Se o Cristiano está falando, eu vou acabar acreditando que eu sou o melhor. Ele é meu ídolo, junto com o Neymar. E é uma honra para mim receber o prêmio na frente deles”, disse o atacante.

A temporada de prêmios para Vinícius Júnior começou ao fim da Champions League, quando ele foi eleito o melhor jogador da competição, escolha que o colocou como principal favorito aos prêmios de melhor jogador do mundo.

Se outubro foi marcado pela decepção na Bola de Ouro, dezembro foi o mês da consagração de Vini Jr. No dia 17, ele recebeu o Fifa The Best de melhor jogador da temporada 2023/24, em Doha, deixando Rodri em segundo lugar. Também foi escolhido para integrar a seleção mundial da Fifa.

No dia seguinte ao The Best, o brasileiro fez um gol e deu uma assistência na vitória por 3 a 0 sobre o Pachuca, que valeu ao Real Madrid a conquista da Copa Intercontinental da Fifa, também na capital do Catar. Além do título mundial de clubes, voltou para casa com o troféu de melhor da final e outras duas taças de craque da competição, oferecidas por diferentes patrocinadores.

