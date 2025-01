Polícia Vinte criminosos são presos durante operação contra grupo que era liderado por Nego Jackson, morto na Penitenciária de Canoas

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Cerca de 90 policiais cumpriram 51 ordens judiciais, entre mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva Foto: Polícia Civil/Divulgação Cerca de 90 policiais cumpriram 51 ordens judiciais, entre mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira (14), a Operação Aliança para desarticular uma organização criminosa responsável por abastecer com drogas e armas Porto Alegre e municípios da Região Metropolitana. Um dos líderes do grupo era Jackson Peixoto Rodrigues, conhecido como Nego Jackson. Ele foi morto a tiros dentro da Penitenciária Estadual de Canoas em novembro do ano passado.

Cerca de 90 policiais cumpriram 51 ordens judiciais, entre mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva, em Porto Alegre, Charqueadas, Montenegro, Arroio dos Ratos e Canoas. Vinte criminosos foram presos.

Segundo o delegado Joel Wagner, a investigação iniciou em março de 2023, quando um indivíduo foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes. Na ocasião, foram apreendidas porções de crack e maconha. Apurou-se que o criminoso atuava sob as ordens de líderes de uma organização criminosa que opera nos bairros Cascata, Glória e Vila Jardim e nas vilas Buraco Quente e Monte Cristo, em Porto Alegre.

“A investigação também revelou que o indivíduo, inicialmente preso em flagrante, era peça-chave nas operações da organização criminosa, envolvendo-se diretamente na compra e venda de drogas e armas, além de articular atividades como distribuição de entorpecentes, coleta de lucros ilícitos, lavagem de dinheiro e logística de transporte e armazenamento”, explicou o delegado.

Conforme o diretor de Investigações do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico), delegado Alencar Carraro, a Operação Aliança faz parte da estratégia da Polícia Civil de enfraquecer o poder financeiro e estrutural das organizações criminosas, sobretudo, de reforçar a presença do Estado em áreas conflagradas pelo tráfico.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/vinte-criminosos-sao-presos-durante-operacao-contra-grupo-que-era-liderado-por-nego-jackson-morto-na-penitenciaria-de-canoas/

Vinte criminosos são presos durante operação contra grupo que era liderado por Nego Jackson, morto na Penitenciária de Canoas

2025-01-14