Vitória Strada fala da emoção com fim de "Salve-se quem puder" e da relação com Marcella Rica

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2020

Vitória (E) recorreu ao afeto da namorada, Marcella Rica (D), para tentar atravessar a pandemia com mais serenidade. (Foto: Reprodução/Instagram)

Vitória Strada está prestes a se despedir de Kyra, sua personagem em “Salve-se quem puder”. Restando pouquíssimas cenas para o fim do trabalho, a atriz experimenta sensações diversas:

“Já gravamos todos os finais importantes. Estou sem querer acreditar que vai acabar. Sem dúvida, o sentimento é de missão cumprida. De certa forma, entramos para a História. Fomos os que mais gravaram com todos os protocolos. Foi novo para todo mundo e ao mesmo tempo muito doido trabalhar assim. Nós só vamos ver o resultado quando a novela for exibida, com a esperança de que tudo tenha ficado bom. Estamos contando com a ajuda de efeitos especiais para tirar os acrílicos das cenas e colocar fundo naquelas que seriam externas, mas que acabaram gravadas nos estúdios. Quando a história está no ar, a gente tem aquele tempo de ajustar alguma coisa de que não está gostando na atuação. Desta vez, não teve como. Estou na maior ansiedade para ver.”

Vitória, que protagoniza a trama ao lado de Juliana Paiva e Deborah Secco, gravou finais diferentes com seus respectivos pretendentes na história: Rafael (Bruno Ferrari) e Alan (Thiago Fragoso).

“A Kyra é muito indecisa. Ela fica um tempo nessa indecisão. Vai ser bonitinho. Foi muito emocionante gravar as cenas dela terminando com cada um deles. Tive que negar ficar com Alan e com o Rafael. Chorei demais”, afirma.

Para aliviar a tensão do isolamento social e da volta ao trabalho em meio a regras rígidas, Vitória retomou um antigo hábito, o desenho.

“Sempre gostei de papel e caneta. Vem da infância. Na escola, eu copiava, decorava caderno, fazia letra bonita… Quando estou estudando capítulos, gosto muito de escrever e fazer esqueminhas para memorizar melhor. Desenho é uma coisa que engatei na quarentena e estou levando para a vida. Já completei quase três cadernos. É uma terapia, ajuda a acalmar a mente.”

Além do novo hobby, Vitória recorreu ao afeto da namorada, Marcella Rica, para tentar atravessar a pandemia com mais serenidade. As duas, que já moravam juntas desde o final do ano passado, aproveitaram para se mudar há dois meses:

“Eu já queria há um tempo. Quando aconteceu, a gente se sentiu bem melhor. Estamos num apartamento onde conseguimos pegar sol para ter vitamina D. Foi algo que nos fez bastante felizes. A gente se deu muito bem durante a pandemia. As pessoas brincam sobre casais se separando, mas nós nos unimos mais ainda e nos ajudamos muito.”

As atrizes estão namorando há um ano. Segundo Vitória, tornar o relacionamento público foi importante na questão da representatividade:

“Nossa, eu recebo muitas mensagens, é um carinho grande. Estávamos preparadas para tudo, porque sabemos que, infelizmente, vivemos num país preconceituoso. Mas, se até hoje vi dois comentários negativos, foi muito. No direct (mensagens privadas do Instagram), várias pessoas falam que se sentem melhores tendo uma representação. Elas dizem que ver nosso amor as ajudou a lidar com suas verdades. Está sendo muito bom ajudar.”

Ela conta que vibrou ao saber que o casal tem até fã-clubes na internet. Em casa, a reação não foi diferente:

“Graças a Deus, tenho uma família que me apoia muito, independentemente de quem eu amar. Meus pais se preocuparam sempre em saber se estou feliz e, acima de tudo, se a pessoa com quem estou tem caráter. Isso é o mais importante para minha família e montou quem eu sou. Fez com que eu mesma não tivesse preconceito comigo quando isso aconteceu. Diferentemente de muitas pessoas que já sabem desde pequenas do que gostam, eu descobri que poderia me apaixonar por uma mulher quando me apaixonei pela Marcella. Poderia muito bem ter me julgado, não ter me permitido viver esse lado. Mas a criação que tive me ajudou a respeitar esse sentimento novo.”

