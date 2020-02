Porto Alegre Volta às aulas terá ação educativa para segurança no trânsito

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2020

Ano letivo começa para cerca de 17,5 mil estudantes de 31 escolas. Foto: Adriano Amaral/SMED PMPA Ano letivo começa para cerca de 17,5 mil estudantes de 31 escolas. (Foto: Adriano Amaral/SMED PMPA) Foto: Adriano Amaral/SMED PMPA

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), em parceria com a Smed (Secretaria Municipal da Educação), realiza, a partir das 8h desta segunda-feira (17), ação educativa com foco em segurança no trânsito, para marcar a volta às aulas do Ensino Fundamental na rede municipal. A atividade, na Escola Municipal Especial de Ensino Fundamental Professor Elyseu Paglioli (rua Butuí, 221, bairro Cristal), terá apresentação musical e será acompanhada pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior. Estarão presentes também o secretário municipal de Educação, Adriano Naves de Brito, o secretário extraordinário de Mobilidade Urbana, Rodrigo Tortoriello, e o presidente da EPTC, Fábio Berwanger Juliano.

O ano letivo começa para cerca de 17,5 mil estudantes de 31 dos 56 estabelecimentos municipais de Ensino Fundamental. Além das ações educativas, a EPTC desenvolve, nesta época do ano, um reforço na sinalização das faixas de segurança junto aos colégios. A iniciativa faz parte da Operação Volta às Aulas, para garantir uma circulação mais protegida aos estudantes no deslocamento às escolas.

Atividades programadas para a semana

17/02 – Segunda-feira

7h – EMEF Professor Elyseu Paglioli

18/02 – Terça-feira

11h – Colégio Farroupilha

19/02 – Quarta-feira

7h – EMEI Erico Verissimo

20/02 – Quinta-feira

11h – Colégio Luterano da Paz

