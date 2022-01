Mundo Voo sai da Itália e chega à Índia com 125 com covid

Autoridades locais temem avanço da variante ômicron no país. (Foto: Reprodução)

Um voo fretado que partiu da Itália com destino à Índia teve, na quarta-feira (5), 125 passageiros com teste positivo para covid-19 assim que desembarcaram na cidade de Amritsar. Os diagnosticados com a doença foram colocados em isolamento, segundo as autoridades locais.

Ao todo, a aeronave que decolou em Milão tinha 179 passageiros. Destes, 19 ficaram isentos da testagem por serem crianças ou bebês. As informações são da BBC.

Redes de televisão indianas registraram ambulâncias enfileiradas do lado de fora do Aeroporto Internacional Sri Guru Ram Dass Jee, em Amritsar, para levar os infectados. As imagens também mostram centenas de pessoas do lado de fora dos portões de entrada.

A Índia registrou até agora mais de 35 milhões de casos de covid e cerca de 482.000 mortes pelo vírus. Nas últimas 24 horas, o país teve 325 mortes confirmadas, mas apenas uma ligada à ômicron.

Autoridades de saúde indianas afirmam que a variante Ômicron está predominante no país e recomenda que aglomerações sejam evitadas.

Filipinas

O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, autorizou nesta quinta-feira (6) prender as pessoas não vacinadas que saírem de suas casas durante o atual período de restrições impostas para frear os casos da variante ômicron do coronavírus.

“Devido ao fato de ser uma emergência nacional, minha posição é que podemos prender” as pessoas que não se vacinaram, disse Duterte em uma mensagem.

Depois que o número de infecções triplicou nos dois últimos dias no arquipélago, treze milhões de habitantes de Manila não vacinados têm ordem de permanecer em suas casas.

A mesma regra está em vigor em outras províncias e cidades.

As autoridades preveem que as infecções continuarão aumentando nos próximos dias e alcançarão seu ponto máximo no final do mês.

Boris Johnson

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, criticou os antivacinas e sua “verborragia”, mais uma vez pedindo os britânicos para se vacinarem contra o vírus da covid-19, já que a variante ômicron aumenta a pressão no sistema hospitalar.

“Quero dizer aos ativistas antivacinas, com essa verborragia nas redes sociais, que eles estão completamente errados”, disparou.

A declaração vem um dia depois que o presidente francês Emmanuel Macron, disse, em entrevista ao jornal “Le Parisien”, que pretende “encher o saco” dos não vacinados – o que tem gerado uma forte polêmica na França.

Durante uma visita a um centro de vacinação em Northampton, região central da Inglaterra, Johnson afirmou que maioria dos pacientes em terapia intensiva não foi vacinada e que a “grande maioria não recebeu uma dose de reforço”.

“Que tragédia ter essa pressão sobre a saúde pública, com todas as dificuldades que nossos médicos e enfermeiras estão passando, para as pessoas falarem besteiras sobre a vacinação”, disse Johnson.

O premiê reiterou, no entanto, seu compromisso com uma abordagem voluntária no Reino Unido, onde a vacinação só é obrigatória para profissionais de saúde: 60% dos maiores de 12 anos receberam a dose de reforço e 82% as duas aplicações iniciais.

Um dos países mais afetados pela pandemia na Europa, com quase 150 mil mortes, o Reino Unido registra atualmente recordes de novos casos, impulsionados pela variante mais contagiosa ômicron, que chegam a 200 mil por dia.

