Colunistas Votação decisiva

Por Leandro Mazzini | 2 de junho de 2020

O plenário do Supremo está diante de uma das votações mais importantes de sua História, no próximo dia 10, sobre a validação, ou não, do inquérito sobre fake news. (Foto: Dorivan Marinho/SCO/STF)

O plenário do Supremo Tribunal Federal está diante de uma das votações mais importantes de sua História, no próximo dia 10, sobre a validação, ou não, do inquérito sobre fake news aberto pelo ministro presidente Dias Toffoli, sem provocação da PGR, e relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, sem sorteio. Basicamente, é a dupla quem segura a investigação até hoje. O STF vai julgar ADIN impetrada pelo Rede Sustentabilidade que questiona o método. Se derrubar, a Corte confirma a eventual ilegalidade da investigação – criticada por juristas – na qual o ministro comanda um inquérito em que também é a vítima. Não há precedente. Por outro lado, se o pleno endossar Moraes, terá de mostrar votos consistentes para evitar conotação corporativa. O resultado era imprevisível, a Corte estava rachada, mas após a grita do presidente Jair Bolsonaro e a provocação dos investigados, tende a ser mantido.

Alerta

A despeito do julgamento do STF, é pertinente e fundamental investigar e punir quem espalha fake news por má-fé, e quem ameaça autoridades de quaisquer dos Poderes.

Que pandemia?!

Clientes da Serasa Experian receberam e-mail com comunicado de reajuste de 5,3% de na mensalidade do serviço de consultas.

Arrumação extra

A Villa do Comendador, pousada de luxo em Pirenópolis (GO), terá reuniões decisivas esta semana. Há risco de demissão de todos os funcionários, para readequação.

Catarata$

O governador do Paraná, Ratinho Jr., sancionou a Lei 20.222/20 aprovada pela Assembleia, de autoria do deputado Luiz Fernando Guerra (PSL), que obriga a União – controladora do parque – a pagar o Estado pela arrecadação nas Cataratas do Iguaçu. Ou a empresa que ganhar futura concessão ficará com o ônus. O parque hoje é concedido.

Viés de baixa

Um bom entendedor de shoppings diz que a pancada será grande até o fim do ano, com até 20% de lojas fechadas por falência. A ABRASCE, maior associação de shoppings do Brasil, foi consultada pela Coluna, mas informou que não tem ainda os dados.

Véio tenso

Não é só o inquérito das fake news no STF, do qual é alvo, que tira o sono de Luciano Hang. O ‘Véio’ da Havan suspendeu 11 mil dos 15 mil empregados de suas lojas.

Rio em baixa

A procura por imóveis no Rio de Janeiro sofreu queda de 20% nos residenciais e 35% nos comerciais. A oferta de novos caiu 15% desde março, revela a seccional carioca da Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis.

Agora, vai

O Governo do Amapá garante que já montou todos os equipamentos (respiradores, ventiladores e afins) no hospital universitário de Macapá, para tratamento de infectados por coronavírus, doados pelo Ministério da Saúde. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pretende levar à cidade o ministro Gal. Pazuello. Aliás, o nome do vice-governador do Amapá, citado ontem, saiu errado. O certo é o sr. Jaime Nunes.

Eita!

A FIESP lançou nas redes sociais um vídeo campanha no qual compra a briga do ministro da Economia, Paulo Guedes, contra o reajuste dos servidores federais. Na peça, o narrador pergunta se é justo aumento neste momento. E pede que senadores e deputados não derrubem o vento do presidente Jair Bolsonaro, que barrou o reajuste.

Povo quer praia

Há um mercado promissor após passar a pandemia do coronavírus. Muitos hotéis e pousadas do Nordeste já são procurados com consultas para hospedagens em futuros feriadões e até para Réveillon.

Histórias vivas

O jornalista e escritor Marcos Eduardo Neves, que se consagrou em biografias de grandes jogadores, faz duas live imperdíveis nos próximos dias. Amanhã, 20h, com Mauro Beting; e dia 8, 17h30, com o cantor Nasi, do Ira!. Instagram é @ marcoseneves

Evento

O 31º Encontro AESabesp/Fenasan 2020, em dezembro, será promovido pela Associação dos Engenheiros da Sabesp, não pela Companhia estadual.

