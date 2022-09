Tecnologia WhatsApp agora permite a criação de links para chamadas de vídeo

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O link criado para fazer a chamada expira após 90 dias de inatividade. Foto: Divulgação O link criado para fazer a chamada expira após 90 dias de inatividade. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O WhatsApp anunciou que usuários poderão compartilhar chamadas de vídeo a partir de um link, e não apenas com convites manuais na plataforma, afirmou Mark Zuckerberg, presidente da empresa. A atualização da ferramenta vai permitir que as chamadas funcionem de forma semelhante às reuniões de videoconferência, como Google Meet ou Zoom, que permitem o ingresso de participantes com um endereço web.

Além disso, Zuckerberg também afirmou que o WhatsApp está testando chamadas de vídeo com até 32 pessoas de uma só vez. Até então, as reuniões com mais de 30 pessoas era possível apenas por áudio, recurso também atualizado em 2022.

Outra mudança é que, antes, apenas contatos adicionados poderiam participar da conversa por vídeo. Agora, é preciso apenas que o usuário tenha uma conta no app e acesse o link da reunião para entrar na conversa.

Para criar o link de uma chamada, é preciso ir nas configurações do app, depois clicar em “chamadas”. Ao acessar a opção “links de chamadas”, o app gera um endereço para a videoconferência que pode ser compartilhado.

Acessar os novos recursos, porém, exige que os usuários tenham a versão mais atualizada do app — que pode ser buscada na loja de aplicativos tanto de celulares com sistema operacional Android quanto iOS, da Apple. As ferramentas devem estar disponíveis para os usuários a partir desta semana.

Duração de chamadas

O link de chamadas expandidas coloca o WhatsApp como um concorrente para Google Meet, Microsoft Teams ou Zoom. Embora essas ferramentas tenham uma capacidade de chamadas muito maior – 100 para Google e Microsoft Teams e 300 para Zoom – , elas incluem restrições como duração da chamada para contas gratuitas. O WhatsApp não mencionou restrição à duração das chamadas.

O novo recurso foi anunciado pelo presidente-executivo da Meta, Mark Zuckerberg, em sua conta no Facebook. Ele escreveu que os usuários do WhatsApp poderão compartilhar um link para uma chamada com “um único toque”.

90 dias

O link criado para fazer a chamada expira após 90 dias de inatividade. Além disso, caso a pessoa envie o link para alguém que não usa o WhatsApp, ele será redirecionado para baixar o aplicativo. A empresa anunciou pela primeira vez o recurso de chamada em grupo estendida em abril, quando anunciou outra ferramenta, a “Comunidades do WhatsApp”, que começou a ser testada no mês passado.

A “Comunidades” permite que os administradores criem uma comunidade com vários grupos de usuários, possibilitando comunicação entre milhares de pessoas de uma só vez. A ferramenta já está em testes para alguns usuários e deve começar a funcionar em todo o mundo ainda neste ano.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia