Tecnologia WhatsApp anuncia melhorias em chamadas de voz e de vídeo; veja novidades

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A plataforma também realizou algumas alterações de design nas chamadas. Foto: Divulgação A plataforma também realizou algumas alterações de design nas chamadas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O WhatsApp anunciou, nesta quarta-feira (14), melhorias nas chamadas de voz e de vídeo da plataforma. Entre elas estão a possibilidade de compartilhar links seguros para as ligações e até mesmo quadruplicar o número de participantes para chamadas em grupo.

Nas melhorias estão chamadas de vídeo com até 32 pessoas (quatro vezes mais do que antes); silenciar participantes ou mandar mensagem para eles; e convidar pessoas para uma chamada em grupo compartilhando um link.

Além disso, a plataforma realizou algumas alterações de design nas chamadas. Agora, formas de ondas sonoras identificam quem estiver falando caso a câmera esteja desligada.

Assim que um novo participante entrar na chamada, os integrantes receberão uma notificação em formato de banner na parte inferior da tela.

Por fim, os usuários do sistema iOS poderão em breve fazer chamadas no modo Picture in Picture, usando a tela de vídeo minimizada.

Print

O WhatsApp finalmente liberou o bloqueio de capturas de tela em mídias de visualização única. A novidade, que estava em testes desde outubro, foi anunciada em agosto deste ano, junto do recurso de remoção do status “online”, mas ainda não tinha data de lançamento prevista. Agora, com a nova função de privacidade, o usuário fica impedido de fazer prints de fotos e vídeos recebidos no envio temporário – o que garante mais segurança às informações trocadas pelo aplicativo.

O TechTudo identificou a novidade tanto no app para iPhone (iOS) quanto no Android, e não foi preciso atualizar o app na Google Play Store e/ou App Store para receber o recurso. Porém, caso seu celular ainda não tenha recebido a função, é possível que você precise atualizá-lo.

O recurso era bastante aguardado desde o seu anúncio. Agora, ao tentar fazer captura de tela de uma mídia de visualização única, no lugar do print, o usuário recebe uma imagem com os dizeres “Captura de tela bloqueada”.

Não é possível optar por ficar de fora do recurso que bloqueia capturas de tela de mídias de visualização única. O novo recurso faz parte de uma atualização nas funções de segurança do WhatsApp, e, assim como a criptografia de ponta-a-ponta e a remoção do visto por último e do “online”, visa assegurar mais privacidade aos usuários.

Para utilizá-lo, basta enviar e/ou receber uma mídia de visualização única. Ao tentar fazer o print, caso seu celular já tenha recebido a função, você receberá a mensagem de “Captura de tela bloqueada”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia