Por Redação O Sul | 3 de abril de 2024

WhatsApp, Instagram e Facebook apresentaram instabilidade no Brasil e no mundo na tarde dessa quarta-feira (3). (Foto: Reprodução)

WhatsApp, Instagram e Facebook apresentaram instabilidade no Brasil e no mundo na tarde dessa quarta-feira (3). O site Downdetector, que reúne relatos de instabilidade em sites de plataformas, registrou mais 100 mil reclamações de usuários do Brasil sobre problemas para enviar mensagens no WhatsApp.

No Instagram, foram mais 4 mil notificações de usuários que não estavam conseguindo atualizar o feed. No Facebook, as reclamações passaram de 800 no Brasil.

Os registros de instabilidade começaram por volta das 14h50 e atingiram o seu pico às 15h20. Após este horário, as notificações começaram a diminuir. A falha também gerou diversos memes nas redes sociais.

O que diz a Meta

A Meta, dona do WhatsApp, Instagram e Facebook, afirmou em uma postagem no perfil do WhatsApp no Twitter (hoje chamado X) que estava ciente de que “algumas pessoas” estavam com problemas para acessar o aplicativo e que trabalhava para resolver o problema.

Além do Brasil, houve reclamações em países como Estados Unidos, França, Chile e Canadá. Nos EUA, por exemplo, os relatos de erros para usar o WhatsApp passaram de 20 mil, enquanto no Instagram, chegaram a 5 mil, e, no Facebook, a 1 mil.

Serviço de nuvem

Segundo a página de status de funcionamento dos serviços da Meta, o WhatsApp enfrentou um problema no serviço de nuvem. Houve ainda falhas no sistema de criação, edição e gerência de anúncios do Instagram na plataforma Messenger. As instabilidades foram identificadas pela Meta por volta das 15h10min (horário de Brasília), e gradualmente resolvidos entre 16h17min e 18h03min.

“Nos recuperamos de uma interrupção anterior (…) Pedimos desculpas por qualquer inconveniente que isso possa ter causado”, informou a empresa.

No X (antigo Twitter), o perfil oficial do WhatsApp disse que a empresa estava trabalhando para normalizar o funcionamento da rede social. “Sabemos que algumas pessoas estão enfrentando problemas no momento. Estamos trabalhando para que tudo volte a 100% para todos o mais rápido possível”, escreveu a empresa.

Tanto o aplicativo para smartphones como o WhatsApp Web apresentaram instabilidade. E também o WhatsApp Business, usado para compras e negócios. As informações são do portal de notícias G1 e do jornal O Globo.

