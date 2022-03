Tecnologia WhatsApp lança 6 novas funções para mensagens de áudio

Por Redação O Sul | 30 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











As novas ferramentas estarão disponíveis para todos os usuários nas próximas semanas. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O WhatsApp anunciou o lançamento oficial de novas funções para mensagens de áudio que estavam em fase de testes. A partir desta quarta-feira (30), o aplicativo permitirá pré-visualizar uma mensagem gravada, pausar e resumir uma gravação, ouvir os áudios enquanto está navegando em outro chat e a visualização de ondas de voz na reprodução.

O anúncio foi feito pelo CEO do aplicativo, Will Cathcart, em sua conta oficial do Twitter. De acordo com o executivo, “7 bilhões de mensagens de áudio são enviadas diariamente pelo WhatsApp”. Em uma postagem no seu blog oficial, o WhatsApp relembrou o lançamento da função em 2013 e reforçou que as mensagens são “todas protegidas por criptografia de ponta a ponta”.

Estas são as novas funções do WhatsApp para mensagens de áudio: Reprodução fora do chat: para ouvir mensagens enquanto navega em outras janelas; Pausar e retomar gravação: como o nome cita, permite pausar e retomar uma gravação; Retomar uma reprodução de áudio exatamente de onde ela parou no chat; Visualização em forma de onda: mostra o efeito no chat quando um áudio é reproduzido; Prévia de um rascunho: permite ouvir uma mensagem de áudio antes de enviá-la; Reproduzir rapidamente mensagens de áudio encaminhadas com velocidades de 1,5x ou 2x.

De acordo com o WhatsApp, as novas ferramentas estarão disponíveis para todos os usuários “nas próximas semanas”. O aplicativo não confirmou, até então, se elas serão lançadas para todos usuários da versão web e apps para computador, além das versões para Android e iOS.

App deixa de funcionar em alguns aparelhos

O WhatsApp deixará de funcionar nos smartphoness Android com sistema operacional antes do 4.1. Isto significa que para poder utilizar o aplicativo é necessário ter um Android com versão 4.1 Jelly Bean ou superior.

A versão 4.1 do Android foi lançada em 2012, ou seja, qualquer Android que tenha sido comprado nos últimos 6 ou 8 anos ainda provavelmente deverá suportar o WhatsApp no próximo ano sem qualquer problema.

A situação também atinge os equipamentos da Apple, apesar que há algumas diferenças. O WhatsApp também deixará de funcionar em iPhones com versões anteriores ao iOS 10, que foi lançado em 2016. No entanto, a versão iOS 12, é compatível com o iPhone 5S lançado em 2013, desta forma, a maioria dos iPhones dos últimos anos continuarão sendo compatíveis.

De acordo com informações compartilhados pelo portal FayerWayer, esta notícia começará a valer na prática a partir desta quinta-feira (31).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia