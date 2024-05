Tecnologia WhatsApp no Brasil recebe gerador de figurinhas com inteligência artificial e outras novidades

Por Redação O Sul | 29 de maio de 2024

Ainda não está claro como a ferramenta vai funcionar de fato. Foto: Reprodução

Depois das figurinhas geradas por inteligência artificial, a Meta se prepara para expandir os recursos de IA generativa do WhatsApp. O site WABetaInfo encontrou e revelou rastros de uma opção para criar imagens com a tecnologia. Por ora, o recurso está em desenvolvimento e não tem previsão para ser liberado a todos.

Imagens

A novidade consiste no botão “Imagine” no menu de anexos da versão 2.24.12.4 do WhatsApp Beta para Android. O portal informa que essa tecla será utilizada para criar imagens com inteligência artificial dentro da conversa.

Ainda não está claro como a ferramenta vai funcionar de fato. Aparentemente, ao acessar o botão, o mensageiro vai apresentar uma interface para digitar um prompt de comando e solicitar uma imagem. Depois, a pessoa poderá enviar a mídia normalmente na conversa com poucos toques.

Também é um mistério quando o recurso vai dar as caras, incluindo na versão Beta. O site explica que a novidade ainda está em desenvolvimento, sem data de lançamento ao público.

Outras novidades

A Meta trabalha em outras novidades para o WhatsApp, além do gerador de imagens com IA. É o caso da tela com estatísticas do canal para administradores de canais, onde os responsáveis poderão acompanhar os resultados das publicações. Pois foi descoberto nos códigos do software uma tela com métricas que apresenta dados diversos para um maior controle da plataforma. A novidade ainda não pode ser testada, mas o site WABetaInfo liberou uma imagem da função.O app também vai ganhar configurações para alterar o visual das conversas.

Demais atualizações já saíram do forno, como a possibilidade de gravar áudio de até 1 minuto no Status. Se você excluiu uma mensagem por acidente no botão “Apagar para mim”, o mensageiro agora oferece uma janela para desfazer a ação e recuperar o conteúdo removido.

O WhatsApp ainda liberou a opção para criar adesivos com IA no Brasil em 10 de maio. Ao acessar o recurso, você consegue digitar comandos de texto para montar um sticker do seu jeito para enviar a amigos, família e colegas de trabalho. Descubra como fazer figurinha no WhatsApp usando inteligência artificial.

WhatsApp no Brasil recebe gerador de figurinhas com inteligência artificial e outras novidades

