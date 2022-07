Tecnologia WhatsApp pode aumentar prazo para apagar mensagens enviadas

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2022

O prazo para apagar mensagens do aplicativo pode aumentar para até 2 dias. (Foto: EBC)

O WhatsApp está testando na versão beta do mensageiro para Android um novo tempo limite para apagar uma mensagem depois de enviada. De acordo com as informações, a intenção é ampliar o prazo de uma hora, oito minutos e 16 segundos para 60 horas. Atualmente, é impossível apagar algo que tenha ultrapassado o tempo limite em chats individuais ou grupos.

A mudança pode ajudar as pessoas a corrigirem erros de digitação ou envios por engano mais facilmente. É relativamente comum alguém mandar uma mensagem, foto ou vídeo errado nos grupos e depois não conseguir deletar devido ao prazo ter estourado.

Além dessa nova opção, a empresa está desenvolvendo um recurso que permitirá que os moderadores apaguem quaisquer mensagens recebidas em grupos. No entanto, até o momento não foi informado se haverá um tempo limite para que a ação possa ser realizada.

Novas reações

Quem possui a versão beta do WhatsApp no seu Android e ainda não identificou a opção de apagar uma mensagem após dois dias de enviada, precisa atualizar o seu aplicativo. Vale ressaltar que a nova ferramenta está sendo liberada aos poucos.

Na última semana, o aplicativo de mensagens recebeu uma atualização no menu reações. Agora, o WhatsApp permitirá que o usuário reaja as mensagens com qualquer emoji, além dos já disponibilizados.

Função silenciar

Outro recurso recentemente implementado pelo WhatsApp permite silenciar pessoas específicas em chamadas de voz ou de vídeo em grupo. Na prática, a ferramenta é útil no caso de pessoas que esqueceram de desativar o microfone ou que estejam no mesmo ambiente, mas não precisam escutar a mesma coisa, por exemplo. De todo modo, é importante salientar que a funcionalidade está sendo liberada de forma gradativa. Sendo assim, é possível que a opção demore um pouco de aparecer no aplicativo.

O recurso funcionada da seguinte maneira: com a chamada em grupo do WhatsApp em andamento, pressione e segure por alguns segundos sobre o ícone do participante que queira colocar em mudo. Quando aparecer o quadrinho de seleção, toque em “Silenciar [nome da pessoa]”.

Imediatamente, o áudio da outra pessoa não será mais ouvido na chamada. Quando isso acontecer, ela será notificada sobre a ação junto com uma instrução de como ter a desativação desfeita. Basta tocar no botão de microfone (na parte inferior da tela).

