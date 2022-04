Tecnologia WhatsApp remove download automático de fotos em chats temporários

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











A novidade já está liberada para todos os usuários do mensageiro no Android e no iOS. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O WhatsApp resolveu fazer algumas mudanças na visibilidade de mídias de conversas temporárias, para evitar que os arquivos compartilhados neste tipo de chat sejam salvos automaticamente na memória do celular. A novidade já está liberada para todos os usuários do mensageiro no Android e no iOS, conforme o WABetaInfo.

Disponível há algum tempo, o envio de mensagens temporárias com fotos e vídeos no app permite que o destinatário salve tais mídias na galeria do smartphone, para visualização posterior, caso tenha o download automático ativado por padrão. Tal comportamento, no entanto, desagrada a muitos usuários.

Na prática, a ferramenta de privacidade, que deveria permitir a visualização do conteúdo por um prazo definido, funciona de forma parcial, pois ainda oferece a chance de acessar os arquivos mesmo após a mensagem desaparecer. Mas isso vai mudar com esta nova atualização do mensageiro da Meta.

Com base no feedback dos usuários, o WhatsApp vai desabilitar o salvamento automático de mídias das mensagens temporárias. Ao tentar realizar o download, você poderá receber uma notificação como a mostrada na imagem acima, indicando que a função não está mais disponível.

Após a atualização do aplicativo, fotos, vídeos e GIFs de chats temporários não serão mais salvos automaticamente no rolo da câmera do iPhone nem na galeria de imagens do Android. A modificação objetiva tornar a ferramenta mais privativa, fazendo os arquivos sumirem após o prazo estipulado pelo remetente.

Porém, a publicação alerta que ainda será possível salvar os arquivos manualmente, alterando as configurações das conversas temporárias, exceto nos casos de fotos e vídeos com visualização única. Além disso, é importante destacar a possibilidade de registrar as mídias recebidas usando métodos externos.

O update que modifica a visibilidade de mídias no WhatsApp está sendo lançado para a base de usuários da versão estável do mensageiro, tanto no Android quanto no iOS. Como a atualização é distribuída de forma gradual, pode ser que nem todos tenham acesso ao recurso de imediato.

Enquetes

O recurso de criar enquetes nas conversas em grupos do WhatsApp, que está atualmente em desenvolvimento na versão do mensageiro para iOS, teve novos detalhes revelados na semana que passou. A ferramenta começou a ser disponibilizada para os usuários da versão beta do programa no iPhone.

Revelada no início do mês passado, a novidade foi ampliada na versão beta 22.8.0.72 do app, que está sendo liberada agora para os testadores. De acordo com o WABetaInfo, a função oferecerá a possibilidade de adicionar ao menos 12 opções de respostas para quem criar a enquete.

Além de uma boa quantidade de opções de respostas, o usuário da ferramenta também pode modificar a posição de cada alternativa, para cima ou para baixo, conforme suas necessidades e preferências, enquanto monta o questionário. E como informado anteriormente, a função será exclusiva para os bate-papos em grupo no mensageiro.

Qualquer participante da conversa estará apto a criá-la, dependendo das configurações do grupo, possibilitando usar a função para as mais variadas finalidades. Em um grupo de amigos, é possível colocar em votação a escolha do local para o próximo encontro, por exemplo, enquanto no grupo da família ela ajuda a definir o destino de uma viagem ou os pratos do almoço de domingo.

Por enquanto, as enquetes do WhatsApp são exclusivas para os participantes do programa de testes do mensageiro no iPhone. Elas foram liberadas no WhatsApp beta para iOS 22.8.0.72, que já começou a ser distribuída, e também são criptografadas de ponta a ponta, garantindo uma maior segurança contra invasores.

Ainda não há informações sobre quando a ferramenta chegará ao beta do Android, ao app para desktop e ao WhatsApp Web. O lançamento para a versão estável da plataforma, utilizada pelo público em geral, também segue sem previsão de acontecer.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia