Por Redação O Sul | 18 de abril de 2022

O “visto por último" é um recurso do WhatsApp que mostra o horário do último acesso do usuário no mensageiro. Foto: Reprodução O “visto por último" é um recurso do WhatsApp que mostra o horário do último acesso do usuário no mensageiro. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O WhatsApp está testando novos recursos na ferramenta “visto por último”, segundo informou o site especializado WABetaInfo. A novidade, que está em testes desde o último sábado (16) na versão beta 22.9.0.70 do aplicativo para Android e iPhone (iOS), permitiria ocultar o status para contatos específicos do mensageiro.

Além disso, entre as novas funções estariam ainda algumas mudanças às configurações de privacidade da foto e da bio dos usuários. Ainda não há previsão e/ou certeza sobre o lançamento da novidade na versão estável do aplicativo.

O “visto por último” é um recurso do WhatsApp que mostra o horário do último acesso do usuário no mensageiro. Por questões de segurança e privacidade, muitos usuários optam por ocultar essa informação de todos os amigos ou desconhecidos. Com a nova ferramenta, será possível escolher para quais pessoas, entre seus contatos, o status não será exibido.

Vale lembrar que o “visto por último” é diferente do Status “Online”, que precisa ser configurado separadamente. Esse último também permite ser ajustado para compartilhamento em três camadas, entre “Todos os Meus Contatos”, “Meus contatos, exceto” e “Compartilhar somente com”.

Ainda, o WhatsApp também deve trazer mais opções avançadas de privacidade para a Bio (Sobre) e Foto de Perfil. Atualmente, por padrão, é possível exibir as informações de ambos para “Todos”, “Meus Contatos” e “Ninguém (oculto)”. Porém, segundo o site WABetaInfo, o recurso de “Meus contatos, exceto” também deve chegar ao aplicativo – o que vai permitir, além do “Visto por último”, ocultar a Bio e a Foto de Perfil para contatos específicos.

Vale lembrar que as funcionalidades ainda estão em fase de testes e foram liberadas apenas para os usuários do programa TestFlight, de recursos beta. Caso faça parte do programa beta do mensageiro, para descobrir se o update está disponível para você, basta seguir o seguinte passo a passo: vá em WhatsApp, depois em Conta, Privacidade e Visto pela última vez.

Reencaminhadas

O WhatsApp vai limitar ainda mais o número de destinatários de mensagens reencaminhadas. A partir dos próximos dias, uma mensagem que tenha sido recebida por encaminhamento só poderá ser repassada para um grupo ou contato por vez dentro do aplicativo.

Antes, era possível que esse conteúdo fosse retransmitido para até cinco contatos ou grupos em um mesmo momento.

Como era

Hoje, uma pessoa pode encaminhar uma mensagem criada por ela para até cinco contatos ou grupos ao mesmo tempo por vez.

Cada pessoa que recebeu a tal mensagem pode reencaminhá-la para até mais cinco contatos ou grupos de uma vez.

Como fica

Um usuário do WhatsApp segue podendo encaminhar uma mesma mensagem que ele criou para até cinco contatos ou grupos por vez.

Mas o reencaminhamento dessa informação pelas pessoas que a receberam fica restrito a apenas mais um contato ou grupo de cada vez.

Em ambos os casos, os usuários podem repetir o procedimento de encaminhar mensagens quantas vezes quiserem.

