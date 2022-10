Política Wilson Lima conquista a reeleição ao governo do Amazonas

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Wilson Lima (União Brasil) votou acompanhado da primeira-dama do Amazonas, Taiana Lima. (Foto: FaceBook/Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com 86,41% das urnas apuradas, o governador de Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), está matematicamente reeleito para mais um mandato à frente do estado. Ele disputou o segundo turno das eleições contra o então candidato Eduardo Braga (MDB). Com 57,09% dos votos, ele não pode mais ser superado pelo opositor, que tem 42,91%.

A disputa entre os candidatos ao Executivo de Amazonas era liderada pelo governador reeleito desde o primeiro turno da campanha. À ocasião, o destaque de Wilson Lima foi confirmado no último dia (1º), quando a apuração das urnas eletrônicas no primeiro turno mostrou que ele liderava – com 42,61% contra 20,82% de Eduardo Braga – a corrida para o governo do Estado.

De acordo com as pesquisas divulgadas nesta semana, essa liderança se manteve. O levantamento Ipec, divulgado no último sábado (29), mostrava o governador e então candidato à reeleição Wilson Lima com 54% das intenções de voto.

Na mesma pesquisa, que ouviu 800 eleitores amazonenses entre os dias 27 e 29 de outubro, o adversário de Wilson Lima, Eduardo Braga, tinha 46% das intenções de votos válidos.

Investigação

Embora tenha sido eleito para mais um mandato, o governador Wilson Lima é investigado pela Polícia Federal (PF). Na apuração, que também abrange a primeira-dama de Amazonas, Taiana Lima, a PF suspeita de um pagamento de R$ 574 mil em dinheiro vivo para reformar a casa onde moram, em Manaus, durante o período da pandemia, em 2020. Em nota, a defesa do governador nega a denúncia.

A gestão da pandemia, no Amazonas, também é alvo de questionamentos do governo Wilson Lima, que é acusado de desviar recursos que seriam destinados à compra de respiradores para pacientes internados com a Covid-19.

No Amazonas, em junho de 2021, houve registro de falta de respiradores. Diante disso, o governador tornou-se réu no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Apoio a Bolsonaro

Aliado do presidente (derrotado) Jair Bolsonaro (PL), Wilson Lima participou, no dia 6, de uma reunião com outros governadores, em Brasília, para firmar apoio a Bolsonaro. Durante esse evento, o governador reeleito ressaltou a parceria com o Governo Federal ao afirmar que o Amazonas vivia uma “época de prosperidade”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política