Tecnologia Xiaomi Mi TV Stick, rival do Chromecast, deve chegar com imagens em 4K

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Mi TV Stick, da Xiaomi, tem formato de pendrive. (Foto: Reprodução/AliExpress)

A Xiaomi vai lançar o Mi TV Stick em breve. O mais novo rival do Chromecast, que transforma a TV em smart, teve suas especificações e preços revelados nesta semana. O produto, que tem formato de pendrive, aparece à venda em lojas chinesas e deve chegar em duas versões: uma em Full HD e outra em 4K. Os sites de importação prometem entrega ao Brasil até agosto, com preços a partir de 65 dólares, cerca de 340 reais na cotação atual, e 113 dólares (o equivalente a 695 reais), valor cobrado pela opção mais robusta.

O produto foi revelado pela primeira vez em maio, durante um evento de lançamentos da gigante chinesa na Alemanha. O produto chega com Android TV e controle remoto com Google Assistente para comandos de voz.

A proposta da Xiaomi é oferecer uma opção mais simples de media center, a exemplo do Fire TV Stick, da Amazon. Com controle remoto e sistema operacional próprio, algo que deve aparecer na próxima versão do Chromecast, do Google, o usuário pode assistir a filmes e séries direto pela TV, sem precisar utilizar o celular para transmitir conteúdos de Netflix e Amazon Prime Video, entre outros.

As funções se parecem muito com as oferecidas pela Xiaomi Mi Box. As especificações do Stick compatível com 4K (2160p) também são semelhantes às da Mi Box 4 SE: os mesmos 2 GB de RAM, 8 GB de armazenamento e processador quad-core Amlogic S905. O lançamento também conta com entrada HDMI para conectar-se à TV. As diferenças ficam por conta da presença de recarga via USB-C e ausência de USB fêmea para conectar pendrive.

A versão mais barata do Mi TV Stick repete o visual e as funções, mas conta com apenas 1 GB de RAM e exibe imagens com definição até 2K (1440p). O aparelho, portanto, apesar de ser compatível com os mesmos jogos e aplicativos, e promete dar conta apenas de atividades mais básicas. Streaming de filmes, séries e vídeos do YouTube, por exemplo, não deverão ser um problema.

Espera-se que a quarta geração do Chromecast seja anunciada em breve com características similares. Comenta-se nos bastidores que o aparelho irá também ganhar um controle remoto e oferecer um sistema operacional completo. O Chromecast 3, por exemplo, roda uma espécie de Google Chrome em miniatura. A novidade era aguardada para a Google I/O, mas o evento que seria realizado em maio foi cancelado por conta do coronavírus.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Tecnologia