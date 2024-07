Rio Grande do Sul Morre o comunicador gaúcho Xicão Tofani

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2024

Xicão integrava a bancada do programa "Atualidades Pampa". Foto: Divulgação/Rede Pampa Xicão integrava a bancada do programa "Atualidades Pampa". (Foto: Divulgação/Rede Pampa) Foto: Divulgação/Rede Pampa

Integrante da bancada do programa “Atualidades Pampa” e figura conhecida dos telespectadores gaúchos desde a década de 1980, o comunicador Xicão Tofani faleceu no fim da tarde dessa sexta-feira (5) em Porto Alegre, vítima de um infarto fulminante, dias após retornar de longo período de hospitalização. O velório será realizado entre as 8h e as 17h deste sábado no Cemitério João XXIII.

Formado em História e Jornalismo, Alberto Francesco Tofani (o “XT”, como era carinhosamente chamado entre os colegas) atingiu seu auge na Rede Pampa, após passar pela TV Bandeirantes na segunda metade dos anos 1980, no comando de atrações como o concurso de beleza “Miss TV”. Mas foram os programas focados nos bastidores de eventos e casas noturnas da capital gaúcha que o celebrizaram.

Na tela da TV Pampa, a boemia foi sua morada durante 15 anos. Em 1993, o programa Xicão Tofani iniciou uma trajetória de sucesso do comunicador de um jeito irreverente e inovador na vida noturna gaúcha. Acordar cedo nunca foi o forte de Xicão. Óculos escuros e relógios nos dois pulsos eram a marca registrada do homem mais “fashion” do Rio Grande do Sul.

Seu gosto por História, Fórmula 1 e política rendiam horas e horas de boas histórias com o “descendente de Heitor”, como ele mesmo se proclamava, em referência a Heitor, o maior herói troiano, que liderou Tróia na guerra contra os gregos.

O comunicador eternizou suas histórias na noite, seu período preferido do dia, no livro “Vivendo a noite com Xicão Tofani”, lançado em 2019. Em outubro do ano seguinte, deu entrada no Hospital de Clínicas por causa do coronavírus e, dois dias depois, foi encaminhado para o Centro de Terapia Intensiva (CTI), onde permaneceu entubado por quase um mês.

Ao todo, o apresentador ficou internado por 40 dias, e durante esse período teve a ideia de escrever o esboço de um livro. O comunicador apresentou diversas sequelas depois de deixar o hospital. Ele precisou fazer acompanhamento fisioterapêutico e psicológico em seu tratamento.

A experiência o levou a publicar no ano passado o seu segundo livro, “Covid – Da Morte Para a Vvida – A Odisseia de Xicão Tofani”, no qual relatou a sua luta contra a doença. Recentemente o comunicador precisou se ausentar novamente de suas atividades na TV Pampa para se submeter a tratamento contra a doença de Crohn, inflamação crônica que atinge o trato intestinal.

Em uma de suas últimas manifestações nas redes sociais, segunda-feira passada (1º), o comunicador anunciou sua pré-candidatura a vereador pelo MDB: “Após 120 dias de hospital, voltei para ajudar Porto Alegre”.

Nota da Rede Pampa

Em nota, a Rede Pampa se despediu de um dos mais icônicos comunicadores do Rio Grande do Sul.

“Com imensa tristeza, a Rede Pampa informa o falecimento de seu comunicador Xicão Tofani, ocorrido na noite desta sexta-feira (5), em Porto Alegre.

Xicão atuava há duas décadas e meia na TV Pampa. Nos últimos anos, abrilhantando a bancada do programa Atualidades Pampa, eleito três vezes consecutivas o melhor programa de TV do Rio Grande do Sul.

Formado em história e jornalismo, Xicão completou mais de 40 anos de carreira como comunicador de rádio e TV. Em 2019, lançou sua biografia, “Vivendo a noite com Xicão Tofani”. No ano passado, relatou sua luta contra a Covid na obra “Da morte para a vida – A odisseia de Xicão Tofani”. Nos últimos anos, Xicão intensificou a sua luta contra a Doença de Crohn e sequelas da Covid-19.

A Rede Pampa expressa suas condolências aos familiares, amigos e aos milhares de telespectadores e admiradores do eterno Xicão Tofani.”

2024-07-05