Yasmin Brunet e Gabriel Medina estariam vivendo um "affair", segundo jornal

Por Redação O Sul | 10 de março de 2020

A loira começou a seguir no Instagram o surfista Foto: Reprodução/Instagram A loira começou a seguir no Instagram o surfista. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Após se separar recentemente do modelo Evandro Soldat, do qual teve um relacionamento longo por 15 anos, parece que a fila de Yasmin Brunet está andando.

Segundo informações do jornal Extra, do Rio de Janeiro, a loira começou a seguir no Instagram o Gabriel Medina. Logo após a gata dar “follow” no surfista, ele retribuiu e passou a seguir Yasmin também nas redes sociais. Em seu currículo amoroso, Medina já teve romances com a atriz Bruna Griphao e a ex-bbb e Fazenda Hariany Almeida.

