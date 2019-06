Alunos de cinco escolas municipais foram contemplados no sorteio de ingressos para o jogo entre Uruguai e Japão, pela Copa América, disputado nesta quinta-feira (20) à noite na Arena do Grêmio. O resultado do sorteio, promovido pela Secretaria Estadual do Esporte e Lazer, da Promotoria do Torcedor e da Conmebol, foi divulgado na terça-feira beneficiando 140 estudantes.

