27 de setembro é o Dia Internacional do Turismo. Sebrae incentiva a atividade no RS

Com duração de um final de semana ou de um mês inteiro, toda viagem é bem-vinda para quem gosta de respirar novos ares. E para quem ama viajar, uma ótima notícia: não é necessário sair do Rio Grande do Sul para conhecer destinos incríveis. Dos 497 municípios gaúchos, 345 trabalham com turismo. Divididos entre 27 regiões diferentes, é possível agradar todos os tipos de viajantes. O Sebrae RS atua há mais de 15 anos na área e, atualmente, conta com cinco projetos para fomentar o turismo no estado. Para comemorar o Dia Internacional do Turismo, comemorado nesta sexta-feira, 27 de setembro, que tal conhecer um pouco mais o Rio Grande do Sul e o potencial de cada região?

A atuação do Sebrae RS acontece, principalmente, na Grande Porto Alegre, no Vale do Taquari, Costa Doce, Região da Campanha e da Serra Gaúcha. Através da identificação do potencial de cada região, o Sebrae RS busca apoiar negócios de forma sustentável para que, em conjunto, eles possam fortalecer o desenvolvimento da região e, assim, gerar um destino turístico. “O objetivo é que seja criado um destino completo, com experiências de hospedagem, alimentação e lazer para valorizar as características da região”, afirma a coordenadora de projetos de turismo do Sebrae RS, Amanda Bonotto Paim.

O projeto Caminhos do Pampa reúne 50 empresas da Região da Campanha para trabalhar o potencial da região junto com o enoturismo, empreendimentos rurais e a gastronomia típica da região. No Vale do Taquari, o projeto Turismo de Natureza busca qualificar 30 empresas e propriedades rurais que trabalham com ecoturismo e turismo de natureza, com a capacitação de empresas que estão em torno do trem turístico, qualificando a experiência de quem faz esse passeio. Já na Costa Doce, o projeto Pelotas Centro Cultural tem o objetivo de trabalhar Pelotas como âncora do destino de cultura e gastronomia juntamente com 50 empresas. Ainda na Costa Doce, o Coopergov, é um projeto de cooperação de governança para turismo para a Região Sul.

E, encerrando a viagem pelos projetos de turismo do Sebrae RS, a iniciativa mais recente: Investe Turismo. A proposta foi lançada em julho e deve trazer para o Estado um investimento de R$ 2,6 milhões para promover a convergência de ações e investimentos para acelerar o desenvolvimento, gerar empregos e transformar destinos. No Rio Grande do Sul, o objetivo do projeto, que será implementado pelo Sebrae RS e pelo governo do Estado, através da Secretaria do Turismo, é aprimorar e inovar a oferta turística dos destinos estratégicos, gerando desenvolvimento regional e sustentabilidade dos pequenos negócios da cadeia produtiva.

Serão 12 destinos estratégicos: Bento Gonçalves, Cambará do Sul, Canela, Caxias do Sul, Garibaldi, Gramado, Jaquirana, Nova Petrópolis, Porto Alegre, São Francisco de Paula, São José dos Ausentes e São Miguel das Missões. Esses municípios beneficiarão, pelo menos, 174 pequenos negócios do setor, estimulando a geração de emprego e renda.

Segundo a gestora do Sebrae RS, o turismo é uma alavanca para produzir novos recursos para a economia gaúcha. “O turismo, além de ser uma forma de lazer e de cultura, é uma forma de trabalhar a preservação das culturas e das tradições. É, também, uma fonte de geração de receita. Através do turismo é possível viabilizar muitos negócios de agroindústrias, produtos locais e artesanato”, ressalta Amanda. Então, não perca tempo. Faça as malas e parta para desbravar as belezas do Estado e tudo o que o Rio Grande do Sul tem a oferecer.

Deixe seu comentário: