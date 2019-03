*Por Bárbara Assmann

A Central Senepol LAB FIV promoverá entre os dias 1°e 4 de abril, uma semana de vendas de genética da raça Senepol. O 2º Leilão Senepol Central para os Amigos terá como destaque a variabilidade genética, favorecendo o refrescamento de sangue nos planteis da raça. Com transmissão do Canal do Boi, estarão em oferta touros, doadoras, receptoras com bezerro ao pé, pacotes de sêmen e pacotes de embriões.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

