3ª edição da Mostra EliteDesign abre em grande estilo

Um lindo pôr-do-sol na tarde desta quarta-feira (25) deu as boas-vindas à 3ª edição da Mostra EliteDesign 2019. O coquetel de abertura de um dos maiores eventos de arquitetura e decoração do Sul do Brasil contou a presença de arquitetos, decoradores, designers, formadores de opinião, influenciadores digitais, personalidades e autoridades.

Eles conheceram, em primeira mão, os 43 ambientes criados no GPA (Clube de Regatas Guaíba Porto Alegre), que serão abertos ao público de 27 de setembro a 24 de novembro, sempre de terça a quinta.

Personalidades gaúchas, homenageadas em ambientes da mostra, também estiveram presentes no evento de lançamento. Entre eles, a Família Fagundes, a empresária Patti Leivas, o apresentador Pinheiro Machado (Anonymus Gourmet), a influenciadora Natana de Leon, a artista plástica Glória Corbetta, Vera Bublitz, chef Zelda Dal´Molin, do Restaurante do Koh Pee Pee e Doris Spohr, viúva de Rui Spohr, também homenageado. Um delicioso coquetel, assinado pela Basilic Gastronomia, deu o sabor da noite.

“A mostra traz a sinergia entre a arquitetura, meio-ambiente, a cultura e desenvolvimento regional. Em cada ambiente, diferentes leituras e manifestações e o futuro do segmento”, disseram os diretores Flávia Sffair e Paulo Pedroso.

Além de conhecerem o que há de mais moderno e elegante em lofts, cozinhas, sala de jantar e de cinema, bar, restaurante, lounge, home office, lavabo e paisagismo, os visitantes poderão saborear drinks e gastronomia contemporânea em charmosos espaços gourmet.

O evento irá realizar, ainda, uma série de ações paralelas integradas, com bate-papos, trazendo palestrantes nacionais e internacionais com temas de vários nichos de mercado, sempre relacionando com o universo da arquitetura e design.

Nesta edição, o patrocínio da Mostra EliteDesign é das Tintas Renner, Life NBox Containers e Vetrosul. Fornecedores Oficiais são: Pro Marmo e LexxaBagno. A Seguradora Oficial é Icatu Seguros. Apoio Local: DC Shopping. Já o merchandising fica por conta da Tramontina, Termolar e Fox Mitsubishi e Santa Luzia. Midia Partner Transit Arquitetura e Antena 1, Band RS, Grupo Pampa. Já a curadoria e coordenação de obra é da Recyklare Arquitetura.

Serviço:

O que: Mostra Elite Design

Quando: de 27 de setembro a 24 de novembro de 2019. Local: Clube GPA

Onde: Rua João Moreira Maciel, 470 – Marcílio Dias, Porto Alegre.

Funcionamento e horários: de quinta à sexta-feira, das 15 às 21h. Sábados,

domingos e feriados do meio-dia às 21horas. Ingressos: pelo site

www.blueticket.com.br por R$ 40,00. Durante todo o período da mostra ficará

aberta uma bilheteria no local à disposição do público visitante. Pessoas com mais

de 60 anos e estudantes meia-entrada.

