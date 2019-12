Inter 6ª edição do Lance de Craque ocorre no próximo sábado, no estádio Beira-Rio

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2019

Partida beneficente visa arrecadar fundos para entidades assistenciais Foto: (Rádio Grenal) Foto: (Rádio Grenal)

O Estádio Beira-Rio será palco de mais uma partida beneficente no próximo sábado, quando ocorre a 6ª do Lance de Craque. O evento organizado pelo meia colorado D’Alessandro e tem como atração uma partida de futebol disputada por jogadores de renome nacional e internacional. Neste ano, o jogo será disputa por Amigos de D’Alessandro e Amigos de Paolo Guerrero. O evento que ocorre às 18h (de Brasília), tem transmissão da Rádio Grenal.

A renda líquida arrecadada do jogo é distribuída entre as entidades que desenvolvem trabalhos junto à comunidade. Como é o caso da Fundação de Atendimento de Deficiência Múltipla – Fadem, que recebeu recentemente uma quadra poliesportiva – local que ganhou o nome de “Espaço Esportivo D’Alessandro”, e é resultado na última edição do Lance de Craque.

“O Estádio é mais que um centro esportivo, mas um local para abraçar essas causas, sempre fomentando a solidariedade da nossa sociedade, trazendo esse olhar sensível para as nossas crianças e jovens”, declarou Paulo Pinheiro, CEO da BRIO, empresa responsável pela administração do Beira-Rio em parceria com o Sport Club Internacional.

A sexta edição do Lance de Craque acontece no próximo sábado, 21/12, às 18h, no Beira-Rio. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.lancedecraque.com ou nas bilheterias do Gigantinho. Para as cadeiras localizadas no nível inferior, a contribuição é de R$20. No Coração do Gigante, a contribuição é de R$40. Informações sobre camarotes, o contato deve ser feito pelo e-mail contato@lancedecraque.com.

SERVIÇO DE JOGO

Evento: Lance de Craque – Amigos de D’Alessandro e Amigos de Guerrero

Horário: 18h, estádio Beira-Rio, Porto Alegre

Transmissão: Rádio Grenal, FM 95,9

Ingressos: Site www.lancedecraque.com ou nas bilheterias do Gigantinho

* Por supervisão de: Marjana Vargas

