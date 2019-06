Modo escuro no Gmail está próximo; entenda

De acordo com rumores e especulações é possível que os usuários de Android possam receber o, tão famigerado, ‘modo escuro’ do Gmail em seus dispositivos. A Google tem adicionado esse recurso em outros de seus aplicativos, como o Google app, o Files, o Google Drive e o Google Keep. O mais recente APK (pacote de arquivos destinado ao sistema operacional Android) do Gmail contém a primeira visualização de como ficará o app no modo escuro, embora a coloração ainda esteja restrita apenas aos menus de configurações.

A captura de tela abaixo mostra o que estamos vendo no Gmail v2019.06.09. O modo escuro não tem atualmente uma alternância que entra e sai quando bem quer, mas aqui podemos ter uma noção do que está por vir. Ele só aparece nas configurações, não na janela principal ou na barra lateral.

