8º Festival do Japão RS celebra Esportes e Lazer japoneses

O maior evento da cultura japonesa do Rio Grande do Sul celebra na sua 8º edição os Esportes e atividades de lazer típicos japoneses. A Associação do Festival do Japão do Rio Grande do Sul promove nos dias 17 e 18 de agosto, na Academia da Polícia Militar em Porto Alegre, com a venda de ingressos antecipados com valores de R$ 4 a R$ 8 com atrações e entretenimento para toda a família. O evento evidencia a experiência da cultura japonesa ao público com atrações típicas de karaokê, danças folclóricas japonesas, apresentações de tambores japoneses (taikô), artes marciais, exposições e oficinas, além de salas temáticas com bonsai, shodô, origami e jogos japoneses.

Olimpíadas 2020

A temática este ano vai ao encontro ao próximo evento multiesportivo que a região metropolitana de Tóquio receberá no próximo ano. Sendo a primeira cidade a sediar os Jogos Olímpicos duas vezes na Ásia, realizada pela primeira vez nos Jogos Olímpicos de Verão em 1964.

Muito mais que uma competição esportiva, as Olimpíadas simbolizam a união dos povos pelo esporte, alinhado com o propósito que o Festival do Japão em transmitir ao público os benefícios como disciplina, técnica e respeito com rigor japonês.

No evento haverá demonstrações de diversas modalidades como as práticas milenares das artes Marciais com o Instituto Sul Brasileiro de Aikidô com o Mestre Leonel Rade, Naginata Kendo e Iadô -com o mestre Leandro Furushô, Sumô – com o mestre Yuso Sato, Kenjutsu – Instituto Cultural Niten, Karatê Shotokan –com o Mestre Tiago Frosi, Shorinji Kenpo com o Mestre Izidoro. E outras modalidades Kyudô (Arco e Flecha) e Tênis de mesa presentes nas competições japonesas. Além das práticas esportivas, o evento apresentará também as atividades esportivas e de lazer presentes na cultura japonesa.

Hello Kitty – Aniversário de 45 anos

Hello Kitty comemora 45 anos neste ano e realiza um calendário especial de aniversário com presença por todo o Brasil. No Rio Grande do Sul, a personagem comemorará seu aniversário durante o 8º Festival do Japão RS com muita fofura e diversão. A própria Hello Kitty estará presente, fisicamente, durante os dias do evento para receber os parabéns e tirar fotos com um quimono de comemoração. O festival também terá o espaço Hello Kitty com a linha de produtos da personagem, além de ativações de fofura e nostalgia para todas as idades.

A personagem, ícone de fofura e glamour o Japão, a Hello Kitty faz muito sucesso aqui no Brasil. A personagem foi criada em 1974 pela designer da empresa japonesa Sanrio, Yuko Shimizu, e recebeu o nome inglês porque a cultura britânica era muito popular entre as garotas japonesas no ano da sua criação.

Atração Internacional – Ballon Performer Aki

A Fundação Japão traz para o Brasil, o performer de balões Aki, show de balões de fantasia que é considerado o número 1 no Japão.. Vencedor por dois anos consecutivos do torneio nacional de balões artísticos, o artista é capaz de reunir velocidade e técnicas no manuseio de balões, atraindo a atenção do público do mundo inteiro. Mais informações: http://performer-aki.com.

Apresentações artísticas

O 8º Festival do Japão RS recebe artistas diretamente do Japão para apresentações no palco principal, como a participação do Casal Tanaka – com mais de 80 anos, o Sr. Kohdou Tanaka canta ópera acompanhado de sua mulher ao piano. Ainda na programação, teremos apresentações do Quarteto Tao de Cordas com músicas tradicionais japonesas e o Grupo Requios: traadicional grupo de tambores de Okinawa.

Pela primeira vez, o Festival, contará com o Grupo MIN – a nova geração da música folclórica japonesa no Brasil e também com artistas que prestigiam sempre o festival com canções tradicionais japonesas como os cantores: Mariko Nakahira e Zenkyu Ogawa.

Praça de Alimentação – Cook Show

O evento conta com uma praça de alimentação e proporciona uma experiência gastronômica oriental ao público, com a venda de diversos pratos típicos da culinária japonesa, como por exemplo: yakisoba, lamen, yakitori, takoyaki, gyoza e muito mais. Este ano, em especial, haverá um Cook Show com a presença da Yuko Tappabutt (participante do Masterchef 2017), Luiz Alarcón (Consultor Técnico da Vigor) e o sommelier Pedro Almeida. Os profissionais prepararão diversos pratos da culinária japonesa para o público degustar e aprender mais sobre os pratos tradicionais.

Temakeria Japesca apoia o evento

A Rede de Sushi Temakeria Japesca participa mais uma vez como apoiadora do Festival do Japão RS. Em 2018, a Japesca comercializou durante o Festival cerca de 2 mil unidades de Temakis, sendo o campeão o Temaki Filadélfia, sushi em formato de “cone” recheado com arroz, cubos de salmão, cream cheese e cebolinha.

Os ingressos para o Festival também estão sendo comercializados em 05 lojas da Temakeria Japesca: Mercado Público, Bom Fim, República, Canoas (Drive) e Gravataí, no valor de R$ 5 reais.

Antecedendo ao evento, acontece a Semana Japonesa de Porto Alegre, iniciativa da AFJ (Associação do Festival do Japão do Rio Grande do Sul), com apoio da Prefeitura de Porto Alegre e da Secretaria de Relações Institucionais, que inseriram no calendário local as unidades da Temakeria Japesca como uma das principais rotas desta temática culinária entre os dias 12 e 16 de agosto.

A Rede de comida japonesa, já tem franquias espalhadas em Porto Alegre e também na Região Metropolitana como Canoas, Gravataí, Alvorada e Vale dos Sinos. Segundo Rafael Herrmann, diretor de expansão do Grupo Japesca, a empresa projeta novos investimentos, devendo divulgar novidades em breve.

8º Festival do Japão RS

O Festival do Japão RS recebeu no ano passado 60 mil visitantes, sendo 95% do público não descendentes de japoneses. O evento utiliza o espaço da Academia da Polícia Militar, cedido pela Brigada Militar, com exposição da cultura japonesa nas dependências das salas de instrução, mini-auditório, ginásio e praça de alimentação com estacionamento no local.

O Festival do Japão RS é realizado pela Associação do Festival do Japão RS, além de uma parceira com Parceiros Voluntários e conta com a participação de 80 voluntários que trabalham nos dois dias do evento. O evento é uma realização do Ministério da Cultura, Governo Federal e Lei de Incentivo Cultural. Conta com a participação do Anime Buzz e com o patrocínio das empresas: JTI, Banrisul Cartões S.A, Hikari Alimentos, Honda Kaizen, FAI, SM Tendas e Coberturas, Rei Arthur, Flor de Fogo Kimonos e Hello Kitty. Como apoio institucional, o governo do Rio Grande do Sul, Prefeitura de Porto Alegre, Brigada Militar do Rio Grande do Sul, Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, Embaixada do Japão, Japan Foundation, Escritório Consular do Japão em Porto Alegre, Cidade de Kanazawa, Província de Shiga, JICA, Fundação Japão, Prefeitura de Ivoti, Parceiros Voluntários, Banco de Alimentos, Anjos do Asfalto, DMLU, UFRGS – Departamento de Difusão Cultural.

Imigrantes japoneses no Rio Grande do Sul

Em dados recentes, o Brasil é o país que abriga a maior comunidade japonesa fora do Japão, somando mais de 1,9 milhão de japoneses e descendentes até da quinta geração. Apesar dos grandes desafios enfrentados, os imigrantes japoneses superaram e prosperaram contribuindo para o desenvolvimento econômico-social em diversos estados brasileiros; destaque o sudeste brasileiro São Paulo e Paraná onde há maior concentração de japoneses. No estado do Rio Grande do Sul a comunidade japonesa é modesta com estimativa de 5 mil habitantes nas principais regiões como Porto Alegre, Gravataí, Ivoti, Itati, Santa Maria e Pelotas.

Anime Buzz

O Anime Buzz é o maior evento de anime do Sul do Brasil e, a sua 16º edição é realizado simultaneamente com o Festival do Japão RS. O evento conta com concursos de cosplay (fantasia), espaço gamer com videogame, shows de dança, apresentações musicais, fãs clubes de Harry Potter, Disney, entre outros convidados especiais. O espaço dedicado aos fãs da cultura pop japonesa ainda conta com mais de 30 lojas com artigos geeks, brincadeiras temáticas e muita diversão. www.animebuzz.com.br / www.facebook.com/eventoanimebuzz

8º Festival do Japão RS/ 17 e 18 de agosto/ Academia de Polícia Militar/ Avenida Aparício Borges, 2001/ Sábado: 10h às 18h I Domingo: 09h às 17h/ Ingresso: https://uhuu.com/evento/rs/porto-alegre/8o-festival-do-japao-do-rio-grande-do-sul-7871

