A 5ª edição do Festimel acontece em outubro em Balneário Pinhal

A Rede Pampa recebeu, na tarde desta quarta-feira (18), a comitiva da 5º edição da Festimel, festa do mel e do doce. O evento acontece na cidade de Balneário Pinhal, no Parque Cidadão da cidade e inicia no dia 04 de outubro e vai até o dia 13 do mesmo mês. Na feira, os visitantes vão encontrar produtos apícolas, agricultura familiar, artesanato e praça de alimentação. além de muita apresentação artística.

A prefeita da cidade, Marcia Rosane Tedesco, comentou sobre a novidade desta quinta edição, que é o Seminário Estadual de Apicultura e Meliponicultura, que ocorrem de 10 a 12 de outubro, na Sociedade Amigos da Praia do Pinhal (SAPP). “A estimativa é que mais de 600 pessoas participem, dentre eles apicultores de abelha Apis e apicultores de abelha sem ferrão. Há uma demanda de mortalidade de abelhas nesse último ano, isso será a primeira pauta no encontro de apicultores”, disse. Além disso, também terão oficinas práticas na casa do mel, localizada no distrito de Túnel Verde.

A entrada para acessar o parque custa R$ 6,00. Já idosos e estudantes pagam meia-entrada. O ingresso dará direto a todas as atrações no parque que serão mais de 50, sendo 20 de talentos locais. O evento contará com shows estaduais e show nacional com a banda Onze 20. Abertura ficará a cargo do cantor Duca Leindecker. O próximo festival vai ser daqui há dois anos, ele passará a ser bienal para melhor estruturá-lo.

