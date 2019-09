A Apple avisa os seus usuários quando a tela ou a bateria não são originais

A chegada das duas últimas famílias de celulares (iPhones XR , XS e XS Max e iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max) da Apple também representou a implantação de uma nova política para reparos de seus celulares. O recurso, adicionado à recente atualização do iOS 13, a 13.1, vai começar a avisar os donos dos iPhones 11 quando a tela do smartphone for trocada por um display de terceiros e não por um original Apple.

O aviso sobre a bateria, que atingiu no ano passado usuários dos iPhones X, também vai valer para a nova linha.

Segundo a empresa, substituições por peças que não sejam originais prejudicam o desempenho do aparelho. No caso do display, telas de terceiros podem afetar o multitoque. Se o usuário insistir, a Apple saberá: o usuário receberá a mensagem “A Apple atualizou as informações do dispositivo para este iPhone”, o que significa que a empresa está registrando que celulares têm displays genéricos como referência para futuros reparos.

Segundo a Apple, o aviso no monitor não vai impedir de o usuário usar seu dispositivo. A notificação será exibida na tela de bloqueio por quatro dias e, nas Configurações, por 15 dias. Depois disso, o aviso somente poderá ser visto acessando Configurações, Geral e Sobre.

Baterias genéricas

No ano passado, uma notificação semelhante sobre baterias de marcas genéricas atingiu celulares iPhone XS, XS Max e XR, desativando as informações sobre a integridade da bateria. Segundo a Apple, o recurso também vale para os iPhone 11. Não importa se as peças usadas são originais, mas o celular foi reparado por técnicos não certificados: o conserto exige a calibração do dispositivo, só disponível em autorizadas.

Chegada no Brasil

Os novos modelos de iPhone vão desembarcar no Brasil antes do que se esperava: a Apple confirmou o lançamento dos produtos em 18 de outubro. Com o anúncio, a fabricante quebra a tradição de iniciar a comercialização da nova safra somente em novembro. Nos Estados Unidos, eles estão à venda desde 20 de setembro por preços a partir de US$ 699.

Em nota, a companhia disse estar “muito animada” em trazer para o mercado os celulares com câmera dupla ou tripla, a depender do modelo. Só faltou revelar os valores que serão cobrados dos consumidores brasileiros. Por ora, permanecem em segredo.

