A cantora Anitta e o surfista Pedro Scooby estão dando um tempo

Anitta e Pedro Scooby resolveram dar um tempo no namoro de três meses. “Seguimos nos falando todos os dias. Realmente não sabemos se é algo definitivo. Não estou bem de saúde e pedi que me recuperasse sozinha”, explicou”, afirmou a cantora para a colunista Fabia Oliveira, do jornal O Dia, nesta sexta-feira (30).

A “Poderosa”, havia afastado rumor de fim de namoro no começo da semana passada. O casal assumiu o namoro durante viagem de férias pelas Ilhas Maldivas em junho. A assessoria de Anitta confirmou a informação ao Purepeople. Segundo o colunista Leo Dias, o rompimento aconteceu sem briga e sem relação alguma com Luana Piovani, ex do surfista.

Ausência em evento

O pai de Dom, Bem e Liz foi questionado o motivo de não ter participado do lançamento do novo programa de Anitta no canal pago Multishow, “Anitta Entrou No Grupo”. “Era aniversário da minha mãe”, alegou Pedro, que foi elogiado pela então namorada no dia do seu aniversário. “Pedro é a pessoa mais positiva do mundo. Pedro é um maluco beleza. Pedro é lindo. Pedro é intenso. Pedro faz todos seus amigos e familiares se apaixonarem por ele mais do que por você. Pedro nunca está nervoso. Pedro encontra o lado bom até mesmo na maior catástrofe que presencie. (…) Pedro atende a chamada de vídeo sentado no vaso. Pedro é bom de cama”, disparou a intérprete de “Bang”.

Relacionamento estremecido

Segundo Leo Dias, o relacionamento de Anitta com Pedro estava estremecido, mas a cantora pediu para o jornalista não publicar nenhuma notícia sobre o fim do namoro. O colunista contou também que conversou com Scooby. O surfista entregou que os últimos três dias foram difíceis para ele, mas que agora está bem. “Tentei ser o melhor cara do mundo pra ela. Só espero que ela não demore muito porque se bobear quando ela quiser não vou estar aqui pronto”, disparou.

Luana Piovani

Luana Piovani causou um alvoroço na internet ao compartilhar um texto que seria uma indireta para o ex-marido, Pedro Scooby, de acordo com internautas. Anitta e Scooby deram um tempo no relacionamento, conforme revelou a colunista Fábia Oliveira.

“Crie laços com as pessoas que te fazem bem, que lhe parecem verdadeiras e desfaça os nós que lhe prendem àquelas que foram significativas na sua vida, mas, infelizmente, por vontade própria, deixaram de ser. Nó aperta… laço enfeita. Simples assim”, diz a frase compartilhada por Piovani.

Após a publicação, os seguidores da atriz não se contiveram e enxergaram uma indireta. “Muuuuuuuuuuuulher, podemos ouvir sua gargalhada hoje aqui do Brasiiiiil!”, escreveu uma internauta, especulando como teria sido a reação de Luana ao saber do fim do relacionamento do ex. “O mundo não gira, ele capota”, comentou mais um.