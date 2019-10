A importância das planilhas online para empresas

Apesar de parecer um programa complexo e que exija amplo conhecimento matemático, o Excel sempre terá espaço no mercado de trabalho. Na maioria dos sistemas semelhantes disponíveis, não há a possibilidade de personalização, fazendo com que o usuário tenha que se adaptar à ferramenta e não a ferramenta ao usuário. Já o Excel oferece personalização em praticamente todos os aspectos necessários e quando não for possível com a licença simples, existem suplementos disponíveis que trazem a satisfação dessas demandas.

Segundo o orientador profissional do Senac Canoas, consultor de Excel e consultor de Dashboards, Émerson Quiles, as empresas cada vez mais utilizam o Excel online pela plataforma do Office365. A ferramenta possibilita os dados serem utilizados em qualquer lugar do mundo. “Além disso, o aplicativo expande a sua aplicabilidade como um mobile, ficando na palma da mão do usuário”, lembra.

Com a expansão das ferramentas online, o Google, que é uma das maiores empresas do mundo, atualiza constantemente sua G Suite para alcançar cada vez mais essas demandas de escritório. É possível várias pessoas acessarem a mesma planilha e editá-la ao mesmo tempo, tornando a experiência online muito mais realista e compartilhando a criação. “Com o Planilhas do Google, de forma simples e intuitiva o usuário, mesmo que básico, consegue controlar suas finanças pessoais e até fazer alguns gráficos para analisar seus resultados”, comenta Émerson.

Atualmente, existe uma grande demanda das empresas em relação ao dinamismo do uso dos dados, neste sentido, a Microsoft Office uniu algumas ferramentas que dispunha no Excel para criar o Power BI – solução de análise de negócios que permite a visualização dos dados e compartilhamento de insights em toda a organização ou os inserindo no aplicativo ou site da empresa. “É uma solução simples, interativa e facilitadora para empresas que utilizam o Pacote Office”, enfatiza o consultor.