A imprensa internacional repercute a morte do “gênio da bossa nova” João Gilberto

A imprensa internacional lamentou a morte do “último gênio da bossa nova”, criador de “um gênero que nos acompanha há seis décadas e não para de se renovar” ao informar a morte de João Gilberto, neste sábado (06), aos 88 anos, em sua casa, no Rio de Janeiro.

Entre os elogios, o cantor e compositor foi lembrado como “pioneiro” e “inventor dos acordes revolucionários que transformaram a bossa nova num ritmo único e admirado em todo o mundo”. Confira como alguns veículos noticiaram sua morte.

Le Monde

O jornal francês destaca que o compositor brasileiro inventou a bossa nova, “um gênero que nos acompanha há seis décadas e não para de se renovar…escorregando por todos os tipos de música, do elevador às festas rave”.

Corriere Della Sera

Chamado de “o último gênio da bossa nova” pelo jornal italiano, João Gilberto é apontado como “responsável por uma revolução na maneira de cantar e tocar violão que mudou tudo na música brasileira”.

Publico

No jornal português, uma pequena biografia do artista é encerrada com a lembrança de que ele era conhecido por praticamente não sair de casa, nunca dar entrevistas e passar até 12 horas por dia tocando violão.

El País

O principal jornal espanhol lamentou que o músico, “que iluminou o estilo musical que o Brasil mais tarde exportou para o mundo, está longe dos holofotes há anos, corroído por dívidas e problemas familiares”.

El Mundo

Outro jornal espanhol chama o brasileiro de “inventor dos acordes revolucionários que transformaram a Bossa Nova num ritmo único e admirado em todo o mundo” e diz que a causa de sua morte ainda não foi revelada.

Der Spiegel

A revista semanal alemã noticiou a morte da “lenda da bossa nova brasileira” reproduzindo a mensagem do filho de João Gilberto em redes sociais. A publicação também se referiu ao compositor como “um dos representantes mais influentes da música latino-americana”.

Clarín

Na Argentina, o jornal mais popular do país diz que “Gilberto é um dos músicos fundamentais do Brasil durante o século 20. Junto com outros nomes como Antonio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes, Gilberto lançou as bases da bossa nova para depois se tornar uma de suas maiores referências”.

BBC

Além de noticiar a morte do músico, o site britânico traz uma análise do editor da BBC Notícias dos EUA, Leonardo Rocha, que chama João Gilberto de “Um pioneiro em seu ramo”. “João Gilberto introduziu a bossa nova ao mundo em 1958: ele criou uma nova batida, com seu estilo de violão único, misturando o samba tradicional com influências de jazz moderno”, diz o texto.

NY Times

O jornal dos EUA usou um texto da agência Reuters, com a informação de que a morte foi divulgada pela família do músico e lembrando que seu primeiro grande sucesso foi em 1959, com o lançamento do álbum “Chega de Saudade”, que marcou o início da bossa nova.

CNN

A rede de TV dos Estados Unidos divulgou a morte com uma breve nota, informando que a causa ainda não foi revelada.

