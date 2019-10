A Nasa apresenta um novo veículo para buscar água na Lua

A Nasa (Agência Espacial dos Estados Unidos) pretende enviar um veículo à Lua para buscar e localizar depósitos de gelo na superfície lunar. O projeto está previsto para dezembro de 2022, antes do programa Artemis, que teria como objetivo realizar uma nova missão tripulada à Lua em 2024.

Segundo a Nasa, o novo rover VIPER será do tamanho de um carrinho de golfe e portará quatro instrumentos científicos, entre os quais uma broca de um metro para obtenção de amostras de solo nas crateras e outras partes da Lua.

Além disso, o rover contará com um espectrômetro de nêutrons para a detecção de umidade. Com isso, o rover deverá coletar dados de diferentes tipos de ambientes da superfície afetados pela luz e pela temperatura.

Espera-se que o veículo colete dados durante aproximadamente 100 dias. Essa informação poderá ajudar na elaboração dos primeiros mapas com a localização dos recursos hídricos da Lua.

“Desde que foi confirmada a presença de água congelada lunar há 10 anos, a pergunta agora é se a Lua realmente poderia conter a quantidade de recursos que necessitamos para viver fora do nosso planeta. Este veículo móvel nos ajudará a responder muitas questões que temos sobre a localização da água e a quantidade que podemos utilizar”, afirmou Daniel Andrews, gerente da missão.

“O VIPER nos dirá quais lugares possuem as concentrações mais altas [de água] e o quão profundo debaixo da superfície se deve ir para chegar até essas concentrações”, ressalta Anthony Colaprete, especialista do projeto.

A Nasa acredita que o recurso facilitaria a permanência dos humanos na Lua, já que forneceria oxigênio para respirar, que em conjunto com o hidrogênio, serviria ainda como combustível para os foguetes e outras naves.

Comemoração

Uma selfie do Curiosity publicada pela Nasa fez bastante sucesso pela internet no início do mês pela qualidade da imagem e pelo panorama de Marte ao redor do rover. Mas a imagem, resultado da colagem de 57 fotos individuais tiradas por uma câmera no braço robótico, é particularmente significativa para a Nasa: ela comemora a segunda vez que o rover realizou um experimento químico em solo marciano.

A bordo do veículo, há um instrumento de análise de amostras apelidado de SAM e projetado para analisar gases, detectar vapor de água e procurar sinais de compostos orgânicos. Um experimento foi realizado pelo SAM no final de setembro, combinando uma amostra obtida por uma broca e solventes, para analisar os gases no material. Os produtos químicos usados ajudam o SAM a detectar possíveis moléculas baseadas em carbono, importantes para a formação da vida. O primeiro experimento do Curiosity desse tipo foi no final de 2017.

O laboratório portátil do rover contém 74 copos pequenos usadas para testar as amostras. A maioria deles funciona como fornos em miniatura, que aquecem as amostras para que o SAM possa “cheirar” os gases que são liberados da reação. Assim, ele procura por pistas sobre o ambiente marciano bilhões de anos atrás, quando o planeta era mais favorável à vida microbiana.