A Nasa divulgou fotos do grande meteorito que explodiu na atmosfera da Terra

A Nasa divulgou na sexta-feira (22) fotos tiradas por um de seus satélites do poderoso meteorito que sobrevoou o mar de Bering em 18 de dezembro, sem ser visto por nenhum ser humano. Nestas imagens tiradas alguns minutos após a desintegração da grande rocha espacial na atmosfera, a sombra deixada pelo rastro do meteorito nas nuvens é distinguível. Há também uma nuvem laranja: é a nuvem de partículas consumidas em temperaturas muito altas e criada pela bola de fogo gerada pela explosão.

As imagens foram tiradas pelo satélite Terra. Um dispositivo tirou uma foto às 23h50min (GMT, três horas à frente do horário de Brasília). Cinco das nove câmeras de um segundo instrumento a bordo do mesmo satélite tiraram cinco fotos às 23h55min (GMT). O Jet Propulsion Laboratory da Nasa agrupou as imagens em um GIF animado que mostra a emissão da nuvem laranja de poeira.

A Nasa estima que a explosão ocorreu às 11h48min (GMT), cerca de 26 quilômetros acima do mar de Bering, uma região do oceano Pacífico que separa a Rússia do estado do Alasca, nos Estados Unidos.

Energia liberada

O Centro de Estudos de Objetos Próximos da Terra da Nasa estimou que a energia liberada pela explosão foi de 173 kilotons, 10 vezes mais destrutiva do que a bomba atômica de 15 kilotoneladas que destruiu Hiroshima em 1945.

A primeira foto do fenômeno tinha sido feita por um satélite meteorológico japonês e divulgada nesta semana. Um meteorito é o fenômeno luminoso que ocorre quando um asteroide, ou outro corpo celeste, entra na atmosfera da Terra. É comumente chamado de estrela cadente. Mas se não vaporiza completamente e alguma parte dele atinge a superfície da Terra, é chamado de meteorito.

O de 18 de dezembro foi o meteorito mais potente desde a bola de fogo de Tcheliabinsk, na Rússia, em 2013. Milhares de pessoas ficaram feridas com a explosão de janelas.

Mulheres

A Nasa confirmou nesta semana que as astronautas Anne McClain, de 39 anos, e Christina Koch, de 40 anos, protagonizarão na próxima sexta-feira (29), a primeira caminhada espacial feita exclusivamente por mulheres, e destacou que este marco pode “inspirar” novas gerações.

Mary Lawrence, diretora principal de voo desta caminhada, explicou em uma conferência no Johnson Space Center de Houston (Texas) que, se tudo funcionar como o planejado, “Anne e Christina terão a oportunidade de estar na primeira expedição sem homens”.

A ação das astronautas faz parte da Expedição 59 que, além da caminhada das mulheres, inclui outros dois percursos espaciais que serão feitos nos dias 22 de março e 8 de abril. “Será um momento de orgulho para a agência espacial dos Estados Unidos”, assegurou Lawrence, que estará esse dia em terra junto com Jackie Kagey, que atuará como controladora de voo da caminhada.

McClain, que é comandante do exército dos Estados Unidos e foi piloto de helicóptero, está desde dezembro do ano passado na EEI (Estação Espacial Internacional), onde pesquisadores de diversas nações colaboram lado a lado. Já Koch, graduada de Engenharia Elétrica e que trabalhou em expedições ao Polo Sul e ao Ártico, fez no último dia 14 de março seu primeiro voo espacial. Ambas, que fazem parte de uma promoção de astronautas de 2013, integrada em 50% por mulheres, terão como tarefa a substituição de um jogo de baterias.

Deixe seu comentário: