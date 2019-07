A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre apresenta neste domingo um concerto inédito, com músicas da banda inglesa Pink Floyd

Um dos mais influentes nomes da história do rock, o grupo inglês Pink Floyd é tema de um concerto inédito da Ospa (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre) às 18h deste domingo, no auditório Araújo Vianna. Sob a regência do maestro Evandro Matté, serão interpretadas faixas de cinco discos fundamentais, em arranjos eruditos com a participação de cantores, guitarristas, bateristas e coro sinfônico.

O show apresenta 11 composições de quatro épocas distintas da banda fundada na segunda metade da década de 1960: a fase psicodélica liderada por Syd Barrett, o período em que o então quarteto gravou o antológico ‘‘The Dark Side of the Moon’’ (1973), a fase ainda sob o comando de Roger Waters e a “gestão” de David Gilmour, mais melódica e profunda musicalmente.

Dentre as composições anunciadas estão clássicos como “Astronomy Domine” (1967), “Money” (1973), “Time” (1973), “Wish You Were Here” (1975), “Shine on You Crazy Diamond” (1975), “In The Flesh?” (1979), “Another Brick In The Wall” (1979) e “High Hopes” (1994).

Também participam o Coro Sinfônico e o Coro Infantojuvenil da Ospa. Os arranjos são organizados por Gilberto Salvagni, Alexandre Ostrovski e Silvane Guerra. Como convidados especiais, os cantores Rafael Gubert e Anaadi nos solos vocais, o guitarrista Johnny Macedo, o baixista Gabriel Nunes, o pianista Paulo Bergman e o baterista Jorge Matte.

“O concerto garante uma viagem no tempo pelos primórdios do rock, trazendo à tona a nostalgia de quem vivenciou a trajetória da banda e de quem cresceu a escutando”, promete a instituição. “Não é de hoje que a música sinfônica, com todo seu refinamento e erudição, flerta com o rock progressivo. Nos idos dos anos 1960 e 1970 não era raro que grupos de rock, especialmente ingleses, elaborassem músicas para serem executadas por orquestras.”

Informações e ingressos

Os ingressos custam R$ 50 e estão à venda pelo site Uhuu.com e na bilheteria do Teatro Bourbon Country (próximo ao Iguatemi), de segunda-feira a sábado (13h às 21h) e aos domingos e feriados (14h às 20h). Neste fim de semana, das 10h às 18h, também será possível adquirir as entradas no próprio Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha nº 685, bairro Bom Fim), caso ainda não estejam esgotados. Para quem perder, a boa notícia é que o concerto terá outras apresentações futuras).

Mais informações pelo site da OSPA ou pelo telefone (51) 3222-7387. A Ospa é uma das fundações vinculadas à Secretaria da Cultura (Sedac). Realizados em parceria com a Secretaria da Cultura de Porto Alegre, os concertos desta temporada são patrocinados, via LIC (Lei Federal de Incentivo à Cultura), pelo Banrisul, Panvel, Corsan, Grupo Zaffari e CMPC. O evento conta, ainda, com o apoio das empresas Ipiranga, Dufrio, Audio Porto, Grupo Renner e Thyssenkrup.

(Marcello Campos)

