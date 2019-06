A polícia negou a acareação entre Neymar e Najila

A Polícia Civil não aceitou o pedido do advogado da modelo Najila Trindade, Cosme Araújo, de fazer uma acareação entre ela e Neymar. Acareação é um mecanismo jurídico onde duas ou mais pessoas são colocadas frente a frente para esclarecerem divergências em suas declarações.

Os policiais não acreditam que há benefício no recurso para a investigação da acusação de estupro. A solicitação, feita por Cosme na semana passada, precisa ser acatada pela Polícia Civil.

A delegada que preside a investigação, Juliana Bussacos, não descarta usar o instrumento no futuro. No entanto, é necessário um fato novo que justifique o seu uso.

O recurso em que vítima e investigado são colocadas frente a frente costuma ser evitado ao máximo em acusações de estupro.

Caso a acareação fosse realizada, seria algo inusitado. O procedimento é raro em inquéritos de crimes sexuais. A lógica da Delegacia de Defesa da Mulher é proteger a vítima e colocar uma pessoa em frente ao suposto agressor vai de encontro a este princípio.

Mas a possibilidade começou a ser discutida após uma solicitação feita pelo advogado da modelo, Cosme Araújo Santos, na semana passada. Ocorre que ele não tem poder para obrigar a realização do encontro, pode no máximo entregar um documento manifestando o desejo à Polícia Civil. O próprio advogado não tinha grandes esperanças, como reconheceu após entregar o pedido na quarta-feira da semana passada.

“A delegada [Juliana Bussacos] disse que tenho o direito de pedir acareação, não é proibido, mas que não concordaria. Mas, se eu posso, vou fazer tudo o que tenho direito para defender minha cliente em uma ação onde quem está do outro lado é um jogador consagrado mundialmente”, disse.

Ginecologista

Não foi revelado o que seria um fato novo com força suficiente para justificar uma acareação. Mas é visível que o inquérito policial ganhou um novo ritmo. Existia a possibilidade de terminar os trabalhos antes do feriado de Corpus Christi, no dia 20, mas agora não há mais uma data estipulada para encerrar as investigações.

Quando ocorreu aquela previsão, a fase de coleta de depoimentos era considerada encerrada. Mas Najila Trindade foi para Ilhéus (BA) na semana passada e retornou à capital paulista com um novo advogado e uma nova estratégia. Ela prestou um segundo depoimento e mencionou a perda do celular, o que levou duas pessoas a serem ouvidas. Também apresentou uma nova testemunha: um médico.

Ela disse à Polícia Civil que consultou um ginecologista no retorno da França. Contatado, o médico André Luiz Malavasi compareceu à 6ª Delegacia de Defesa da Mulher nesta (26). Ele chegou às 14h e prestou depoimento por 1h15min. Ele saiu sem falar com a imprensa. “Nada a declarar. Tudo corre em sigilo ético-profissional”, disse.

A comunicação da existência deste médico aos investigadores ocorreu somente na terceira semana de apuração da denúncia de estupro contra Neymar e mostra que o inquérito pode demorar.

Na terça-feira (25), três pessoas prestaram depoimentos. Um deles foi Fabiano Verardi, amigo de Najila, que foi interrogado por quase três horas, mas saiu sem dar declarações à imprensa. Outro depoimento foi dado pela médica legista que examinou Najila no dia 31 de maio, quando ela registrou o Boletim de Ocorrência. A delegada Juliana Bussacos, que preside o inquérito, solicitou a presença da médica para eliminar dúvidas sobre o exame do corpo de delito. Embora o exame não tenha apresentado lesões típicas de violência sexual, os peritos não descartam a hipótese de estupro.

O último a depor na terça foi Danilo Garcia, ex-advogado de Najila no caso. Ele foi ouvido sobre o sumiço do celular da modelo. Em seu segundo depoimento, ela declarou que ele foi perdido na primeira vez em que esteve na delegacia. Na visão dos investigadores, o celular é importante, pois teria as imagens do segundo encontro entre Neymar e Najila, que teriam sido gravadas pela própria modelo.

