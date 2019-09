A prefeita de Paris afirmou que Neymar precisa ajudar o Paris Saint-Germain a ganhar a Liga dos Campeões

Acostumado à pressão de torcedores e dirigentes de futebol ao longo da carreira, Neymar agora foi cobrado pela prefeita de Paris, na França. Anne Hidalgo, 60 anos, deu sua opinião sobre a situação do brasileiro no PSG (Paris Saint-Germain) e pediu para que ele conquiste a Liga dos Campeões para o clube.

“Neymar, você terá que nos ajudar a vencer”, afirmou em entrevista ao canal francês de TV Télé Loisirs. “Eu gosto de futebol, eu gosto desse clube e torço inteiramente por ele. Ele aceitou a Torre Eiffel de vermelho e azul, as cores de Paris e do PSG. Então, agora, meu garoto, nós amamos você, mas você terá que se erguer e vencer a Liga dos Campeões”, completou.

Atenta à novela que foi o caso do brasileiro na última janela de transferências, quando Neymar quase foi parar de volta no Barcelona, a prefeita acredita que levará um tempo para que a torcida do PSG perdoe o brasileiro. E que, para isso acontecer, só depende dele.

“Ele tem que voltar com os pés um pouco mais no chão e ajudar o time que o comprou, pelo qual ele vibrou. Paris deu as boas-vindas a ele. Bom, é claro que os torcedores vão levar um tempo, mas se Neymar der o que ele pode dar, acho que tudo será perdoado”, concluiu.

Protestos

O Paris Saint-Germain pode ter a volta de Neymar no jogo deste sábado (14) contra o Strasbourg, pelo Campeonato Francês. Porém, um clima de tensão envolve essa decisão de colocar o brasileiro em campo, pois ele foi alvo de protestos da torcida por ter tentado voltar ao Barcelona, algo que não teve sucesso. Agora, o clube tenta orientar um grupo de torcedores mais fanáticos, os chamados ultras, a evitar polêmicas com o atacante, informou o jornal Le Parisien.

O problema é que os torcedores não parecem estar dispostos a entrar em um acordo com o clube e poupar Neymar. Na vitória por 3 a 0 sobre o Nimes, no Parc des Princes, um grupo de torcedores levou vários cartazes e cantou músicas com ofensas ao atacante brasileiro.

Além dos protestos contra o jogador da Seleção Brasileira, a diretoria do Paris Saint-Germain está preocupada com manifestações homofóbicas na França, algo que tem sido motivo de muita polêmica nos estádios do país europeu. A Federação Francesa de Futebol multou o PSG em 2 mil euros (R$ 8,9 mil) por conta de manifestações.