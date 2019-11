A previsão de chuva intensa neste fim de semana deixa o Rio Grande do Sul em alerta para o nível dos rios

Os temporais devem voltar com força em todo o Rio Grande do Sul nos próximos dias, com previsão de chuva forte especialmente na região da Fronteira-Oeste do Estado. A informação consta no mais recente boletim meteorológico da Sema (Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura), divulgado nessa sexta-feira. Dentre as principais preocupações dos técnicos estão os níveis dos rios.

À tarde, a Defesa Civil estadual emitiu um alerta para risco de inundação nas bacias dos rios Guaíba, Gravataí, Sinos, Caí, Quaraí, Santa Maria, Negro, Mirim-São Gonçalo, Camaquã, Vacacaí-Vacacaí Mirim, Baixo Jacuí, Taquari-Antas e Pardo.

Nessas bacias, os principais rios devem seguir apresentando picos de cheia nos próximos dias em razão do deslocamento das ondas de cheia para as regiões mais baixas. “Destaque para o Jacuí na região dos Vales e Região Metropolitana, com possíveis transtornos nos trechos próximos aos municípios de General Câmara, Triunfo, Charqueadas, São Jerônimo e região das ilhas”, frisou o órgão.

Até agora, são 32 cidades com transtornos causados por chuva, ventos fortes e granizo dos últimos dias. Pelo menos 7 mil pessoas foram afetadas e 1,7 mil residências ou prédios públicos danificados. Ao menos sete municípios já decretaram situação de emergência no Rio Grande do Sul.

A possibilidade de cheias nos reservatórios de água de algumas áreas também é motivo de preocupação. O Grupo de Trabalho de Segurança de Barragens da Sema orienta os proprietários de barragens a verificarem se as estruturas estão com o seus dispositivos de escoamento – vertedouro, sangradouro e desaguadouro – em pleno funcionamento, sem obstrução de entulhos ou de outros materiais que possam prejudicar o funcionamento.

Os empreendedores são os responsáveis pela integridade das barragens, visando a segurança da estrutura e das regiões localizadas próximas ao curso da água. “O alerta tem caráter informativo, com o objetivo de evitar problemas e reduzir riscos”, ressalta a Secretaria. Informações sobre as condições hidrometeorológicas do Estado podem ser acessadas no site www.saladesituacao.gov.br.

Donativos

A Defesa Civil já está recebendo doações para auxiliar moradores de municípios gaúcho atingidos pelos temporais dos últimos dias. Neste sábado, feriado de Finados, a Central de Doações do órgão estará aberta, em caráter excepcional, das 8h às 18h. O endereço é o Caff (Centro Administrativo Fernando Ferrari): avenida Borges de Medeiros nº 1.501 (bairro Praia de Belas), em Porto Alegre.

O que for arrecadado vai ajudar comunidades próximas a rios e a população em situação de vulnerabilidade social. Podem ser doados alimentos não perecíveis, materiais de higiene e limpeza. No Interior, é preciso identificar a necessidade de doação na prefeitura e entregar os itens no local indicado pela Defesa Civil municipal.

