A Volkswagen pôs funcionários em férias coletivas após queda nas exportações para a Argentina

A Volks produz em Taubaté os modelos Up!, Gol e Voyage – todos são exportados para o país vizinho.

Fábricas na China

Com planos ambiciosos para o futuro da mobilidade urbana, a Volkswagen pretende construir vários de seus veículos elétricos na China. Segundo a agência Reuters, a montadora alemã está preparando duas fábricas no país – nas cidades de Anting e Fushun – que combinadas terão a capacidade de produzir 600 mil veículos por ano. As fábricas já estabeleceram força de trabalho para iniciar.

O objetivo da Volks é passar a produção de concorrentes como a Tesla – que atualmente está aumentando sua produção para 500 mil carros por ano após a construção de uma fábrica em Xangai, na China.

Isso é parte de uma reformulação geral da Volkswagen em um investimento de US$ 33 bilhões (aproximadamente R$ 131 bi) até 2023 na mobilidade elétrica.

Ao lado das fábricas chinesas, a Europa também se prepara para ajudar na fabricação de elétricos. As localidades de Hanover e Zwickau devem se especializar em veículos deste tipo.